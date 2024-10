družabno

Zoja odhaja na Filipine

15.10.2024 | 15:00 | Renata Mikec

Foto: Tia Holjevac

Aktualna miss Earth Slovenije, Novomeščanka Zoja Ulaga, odhaja na svetovni izbor na Filipine. Priprave na ta dogodek, ki bo 9. novembra v Manili, so na vrhuncu, tja pa bo odpotovala skoraj mesec dni prej, točneje, prihodnjo soboto. Te dni je morala pripraviti številne videoposnetke – od lastne predstavitve do predstavitve Slovenije in slovenske narodne noše. Poskrbeti je morala za uradne fotografije in številne intervjuje in osvežiti svoje plesno znanje. Na Filipinih jo namreč čaka t. i. talent show, in ker je ples njena dolgoletna ljubezen – pred leti je namreč trenirala latinskoameriške plese –, ji pri ustvarjanju predstavitvene točke pomaga trenerka in plesalka Maja Geršak. Pri novomeškem Folklornem društvu Kres so ji posodili narodno nošo, s katero bo na Filipinih ponosno zastopala barve Slovenije. Del priprav je seveda še skrb za telo in izbira garderobe, ker pa tekmovanje za miss Earth združuje lepoto in skrb za okolje, je njena naloga tudi, da ozavešča javnost glede varovanja okolja in družbene odgovornosti. »Komaj čakam na to nepozabno izkušnjo. V programu bo tudi veliko potepanj po Filipinih, zato bomo videle in izkusile marsikaj, zagotovo pa stkale številna prijateljstva. Pred dolgim poletom imam malo treme, in ker se s takšno izkušnjo srečujem prvič, me preveva tudi vznemirjenost,« nam je zaupala Zoja. Vesela je, da jo bodo v finalu na Filipinih v živo spremljali tudi njeni najdražji. Ker se je začelo novo študijsko leto, bo študentka ekonomije zdaj študirala na daljavo, ko pa se vrne, bo vse nadomestila, saj ji učenje nikoli ni delalo težav.

