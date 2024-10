šport

Cerjak znova državni prvak v 250-kubičnem razredu

15.10.2024 | 10:00 | M. K.

Pardubice - Z dirko na ovalu v Pardubicah na Češkem se je končalo državno prvenstvo v speedwayu za voznike od 12 do 16 let na motorjih s prostornino do 250 kubičnih centimetrov.

Sven Cerjak (AMD Krško) je s tretjim mestom potrdil svoj drugi naslov državnega prvaka. Skozi celotno sezono je kazal vrhunsko formo in je zmagal na dveh od petih dirk prvenstva ter dvakrat končal na tretjem mestu. Podprvak je postal Gregor Zorko (AMD Krško), bron je osvojil Tilen Bračko (AMTK Ljubljana).

Sven Cerjak je državni prvak Slovenije v speedwayu na 250 kubičnih motorjih za leto 2024. (Foto: Jiri Klindera)

Dirko je sicer dobil Pawelczak (v sredini), drugi Szmyd (levo) in tretji Cerjak (desno). (Foto: Jiri Klindera)

Pred domačimi navijači se bodo vozniki speedwaya zadnjič letos pokazali v soboto, 19. oktobra, v Krškem, ko se bodo merili na dirki za Pokal AMD Krško in mladinskem Memorialu Matije Duha.

