dolenjska

Študenti štirih držav iščejo rešitve za integrirano oskrbo starejših na domu

15.10.2024 | 10:30 | M. K.

Foto: Univerza v Novem mestu

Novo mesto - Univerza v Novem mestu je včeraj začela Kombinirani intenzivni program z naslovom Dostop do integrirane oskrbe starejših na domu: interdisciplinarno iskanje inovativnih rešitev, ki združuje več kot 30 študentov in strokovnjakov iz Finske, Poljske, Hrvaške in Slovenije. Program vključuje področja zdravstvene nege, socialne oskrbe, tehnologije, ekonomije in fizioterapije, saj je za izboljšanje oskrbe starejših potreben celovit pristop. Kombinirani intenzivni program poteka v okviru Erasmus+ projektov, s finančno podporo Evropske unije.

Do konca tedna bodo na Univerzi potekala predavanja in delavnice, sledi pa spletno delo. Zaključni rezultati bodo predstavljeni na Mednarodni konferenci Celostna obravnava pacienta, ki bo 15. novembra 2024.

Prvi dan je prorektorica prof. dr. Karmen Erjavec nagovorila udeležence in poudarila: »Integrirana oskrba starejših na domu je vse pomembnejši izziv, zato želimo s Kombiniranim intenzivnim programom spodbuditi interdisciplinarno sodelovanje med študenti in strokovnjaki. Verjamem, da bodo mladi s svojo ustvarjalnostjo in energijo prispevali k inovativnim rešitvam, ki bodo izboljšale dostopnost in kakovost oskrbe starejših ter koristile družbi kot celoti."

Dopoldne je bilo namenjeno predavanjem, kjer so doc. dr. Vesna Zupančič, doc. dr. Ljiljana Leskovic in izr. prof. Nevenka Kregar Velikonja predstavile temeljna načela integrirane oskrbe in izzive zdravstvene nege starejših na domu. Popoldanski del je bil interaktiven, z delavnico, kjer so študenti začeli oblikovati rešitve glede optimizacije ravnanja z zdravili in prehranske podpore. Program, ki traja ves teden, ponuja dragoceno priložnost za izmenjavo znanj in iskanje inovativnih rešitev za izboljšanje oskrbe starejših na domu, so sporočili iz Univerze.

