Potrgali bakrene žlebove

15.10.2024 | 11:00 | M. K.

S strehe objekta v Družinski vasi je v noči na ponedeljek nekdo potrgal okoli pet metrov bakrenih žlebov, so zapisali v današnjem, izjemoma zelo kratkem poročilu o dogajanju minulega dne na PU Novo mesto.

Foto: arhiv DL

Migranti

Policisti so na območju PP Brežice (Obrežje, Loče, Rigonce, Rakovec, Dobova, Jereslavec, Mostec, Mihalovec, Župeča vas, Podgračeno, Kapele, Jesenice na Dolenjskem) včeraj prijeli 58 državljanov Sirije, 20 Afganistana, 12 Maroka, sedem Egipta, pet Iraka, dva iz Palestine, državljana Konga, Bangladeša in Turčije. Na območju PP Črnomelj (Vinica, Podklanec, Žuniči, Preloka) so prijeli 11 državljanov Afganistana in sedem iz Alžirije in na območju Novega mesta dva državljana Maroka. Policijski postopki s tujci, ki so nedovoljeno vstopili v Slovenijo, še niso zaključeni.

Dan v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so včeraj posredovali v 78. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 213 klicev. Obravnavali so prometno nesrečo z lažjimi telesnimi poškodbami in osem nesreč z gmotno škodo. Posredovali so zaradi osmih kršitev javnega reda in miru, obravnavali sume kaznivih dejanj lahke telesne poškodbe, grožnje, poškodovanja tuje stvari in tatvin ter posredovali zaradi nedovoljenih prehodov državne meje.

