gospodarstvo

Prevzem Tanina uspel

15.10.2024 | 08:10 | STA

Sevnica - Ponudba za prevzem družbe Tanin Sevnica, ki so jo 11. septembra objavili Ivan Mirt, Božica Miroševič Jurkovič, Marjan Vrtačnik in Željko Cerovečki, je bila uspešna. Ponudbo je do 9. oktobra sprejel en akceptant, ki je bil imetnik 20 delnic ali 0,03 odstotka družbe. Prevzemniki bodo tako postali imetniki 65.532 delnic ali 93,86-odstotnega deleža družbe, izhaja iz obvestila, objavljenega v sobotnem Delu.

