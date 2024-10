šport

Za konec kroga v 2. SNL tri točke Krki

14.10.2024 | 11:00 | STA; M. K.

Foto: Valentin Juranič

Novo mesto - Za konec 10. kroga 2. slovenske nogometne lige sta se zmag veselili novomeška Krka in ptujska Drava. Prva je doma s 3:0 odpravila Rudar iz Velenja, Drava pa je v gosteh v derbiju dna po preobratu slavila proti zadnjeuvrščenemu Slovanu z 2:1.

Na Portovalu

Rudar si je dvoboj v Novem mestu otežil že v drugi minuti, ko je rdeč karton prejel Kristjan Irmančnik. Domači so to izkoristili, za zanesljivo zmago so zadeli Veron Šalja, Nik Kapun z bele pike in Tilen Kovačič za ob odigrani tekmi manj skok na osmo mesto lestvice.

Drava je v gosteh pri Slovanu slavila po preobratu in se prebila na 13. mesto. Domačim je vodstvo priigral Tian Pantelić v 53. minuti, nato pa sta v 69. in 79. zadela Klemen Mlakar in Angelo Timotej Rec.

Po 10. krogu na vrhu ostaja Gorica, ki je v soboto na gostovanju v Slovenskih Konjicah pokazala še eno prepričljivo predstavo in gostitelje premagala s 3:0. Gole za goste so dosegli Cene Kitek, Luka Bulatović in Luka Marjanac.

Novogoričani imajo na vrhu še naprej dve točki prednosti pred Aluminijem, ki je v petek doma s 3:1 ugnal Ilirijo. Dva gola za Kidričane je dosegel Jaka Domjan.

V boju za vrh ostaja tudi kranjski Triglav, ki je bil na gostovanju v Biljah boljši s 4:0. Dva gola je k zmagi prispeval Jakob Cukjati. Zaostanek Kranjčanov za vodilno Gorico še naprej znaša tri točke.

Na četrto mesto so se z zmago 2:0 proti Beltincem Klimi Tratnjek, ki so med tednom ostali brez trenerja Damjana Gajserja, in po zaslugi remija brez golov med Taborom Sežano in Bistrico prebili nogometaši Jadrana Dekanov. Njihov zaostanek za prvim znaša že sedem točk.

Na drugi petkovi tekmi so Bilje s 3:0 premagale Grosuplje, gosti so si dva gola zabili sami.

* Izidi, 10. krog:

- petek, 11. oktober:

TOLMIN - BRINJE GROSUPLJE 3:0 (2:0)

* Tolmin, gledalcev 300, sodniki: Jerič, Krsnik, Habuš.

* Strelci: 1:0 Matko (14., a.g.), 2:0 Dergič (36., a.g.), 3:0 Rutar (52.).

* Tolmin: Štrasberger, Šturm, Marsenić, Priori (od 67. Dione), Kavčič, T. Kujović (od 78. A. Kujović), Rutar, Dos Santos (od 86. Kerezovič), Delibegović (od 67. Perše), Zarifović, Pacheco (od 86. Čilić).

* Brinje Grosuplje: Zrnec, Turudija (od 61. J. Kovač), Zorica (od 61. K. Kovač), Jašaragič (od 71. Zrnec), Cener (od 71. Plavec Marović), Klašnja, Dergić, Matjaž, Matko, Trdin (od 57. Kene), Marinić.

* Rumeni kartoni: Priori, Pacheco, Šturm; Turudija, Cener.

* Rdeči karton: /

ALUMINIJ - ILIRIJA 1911 3:1 (1:0)

* Kidričevo, gledalcev 300, sodniki: Česen, Špur, Buh.

* Strelci: 1:0 Domjan (23.), 2:0 Domjan (59), 2:1 Cerk (87.), 3:1 Kosi (90.+4).

* Aluminij: Petek, Zeljković, Tanyi (od 85. Silajdžić), Maher (od 61. Kočar), Jagić (od 78. Simonič), Kosi, Hunjet, Koderman (od 78. Kolednik), Susso (od 78. Prenkpalaj), Šubarić, Domjan.

* Ilirija 1911: Dermastija, Brecl, Kračun, Lukežič (od 82. Cerk), Čeh, Tomiček, Bartolj, Grebs, Kepic, Korošec (od 61. Nikolovski), Špernjak.

* Rumeni kartoni: Kosi, Jagić; Korošec, Čeh, Tomiček.

* Rdeči karton: /

- sobota, 11. oktober:

JADRAN DEKANI - BELTINCI KLIMA TRATNJEK 2:0 (1:0)

* Dekani, gledalcev 100, sodniki: Jazbec, Brezovar, Selan.

* Strelca: 1:0 Kerin (7.), 2:0 Pobi (69.).

* Jadran Dekani: Gabrić, Petriško, Kodarin (od 86. Zupan), Cerovec, Rudonja, Pobi (od 81. Zonta), Burin, Kerin (od 86. Florenin Klavora), Nwachukwu, Čavara (od 60. Bračko), Žabkar.

* Beltinci Klima Tratnjek: Zver, Težački, Kamenšek Pahič, Majcen (od 76. Rajh), Oštrek, Štimac, Težak, Štrakl (od 65. Emruli), Florjanc (od 60. Leban), T. Rantaša, M. Rantaša.

* Rumen karton: Petriško.

* Rdeči karton: /

BILJE - TRIGLAV KRANJ 0:4 (0:3)

* Bilje, gledalcev 180, sodniki: Novarlić, Šumer, Holcman.

* Strelci: 0:1 Piskule (1.), 0:2 Cukjati (19.), 0:3 Kregar (22.), 0:4 Cukjati (90.+4).

* Bilje: Lipičar, Furlan, Sudar, Slavec, Župan (od 66. Koron), Solić (od 78. Kovačević), Omoregie, Kavčič, Marinič, Gomizelj (od 66. Doplihar), Hadžiavdić (od 66. Bjelkić).

* Triglav Kranj: Sorčan, Brkić (od 63. Kasnik), Cukjati, Čadež (od 46. Vinogradac), Piskule (od 84. Cipi), Žinić, Šušnjara (od 84. Vidović), Šimunović, Gorenc Stankovič, Pokorn, Kregar (od 63. Dakič).

* Rumeni kartoni: Furlan, Sudar (od 27. Gaberšek Rotovnik), Kavčič, Lipičar, Župan, Doplihar; Kregar, Cukjati, Šušnjara, Šimunović.

* Rdeči karton: /

DRAVINJA - GORICA 0:3 (0:2)

* Slovenske Konjice, gledalcev 180, sodniki: Tozan, Knafelc, Kamnik.

* Strelci: 0:1 Kitek (16.), 0:2 Bulatović (38.), 0:3 Marjanac (49.).

* Dravinja: Mrežar, Kolar, Ramšak (od 57. Xhelovci), Kopač, Rožmarič (od 53. Rauter), Justinek (od 53. Kozar), Jevšenak, Vodopivec (od 53. Knaus), Privošnik (od 53. Napotnik), Debelak, Vezjak.

* Gorica: Jurca, Korošec, Kitek (od 85. Simić), Marjanac (od 85. Baya), Comita, Bloudek (od 54. Matavž), Mačak (od 69. Pršo), Hodžić, Ćosić, Bulatović (od 64. Pihler), M'Hand.

* Rumeni kartoni: Vezjak; Bloudek, Hodžić.

* Rdeči karton: /

TABOR SEŽANA - KETY EMMI&IMPOL BISTRICA 0:0

* Sežana, gledalcev 300, sodniki: Gergič, Perger, Horvat.

* Strelci: /

* Tabor Sežana: Fermišek, Vodeb, Emiljanov Nejčev, Ivanov Todorov, Fuseini (od 90. Štefanec), Pavlović (od 46. Rose), Maloku, Hristov Petkov, Briški, Stančič, Bafounta.

* Kety Emmi&Impol Bistrica: Erjavšek, Zajšek, Poredoš, Dukarić (od 79. Tavares), Martinčič, Lebar, Svržnjak, Marsetič (od 90. Kobal), Kapun, Kralj (od 65. Opačić), Frešer.

* Rumeni kartoni: Stančič; Marsetič, Martinčič, Svržnjak.

* Rdeči karton: /.

- nedelja, 12. oktober:

KRKA - RUDAR VELENJE 3:0 (2:0)

* Novo mesto, gledalcev 200, sodniki: Bubek, Jug, Krapež.

* Strelci: 1:0 Šalja (22.), 2:0 Kapun (36./11-m), 3:0 Kovačič (80).

* Krka: Čadež, Lipec, Šalja, Žur (od 86. Lalić), Medle, Kapun, Gliha (od 86. Katič), Rorič (od 41. Kovačič), Nadarević (od 86. Mitič), Koprivnik (od 67. Judež), Bićanić.

* Rudar Velenje: Ribič, Medič Slaček (od 86. Džumhur), Kozina, Sitar, Satchwell, Matjašič (od 86. Djermanović), Vošnjak (od 44. Pišek), Irmančnik, Knežević (od 56. Grgić), Kantužer (od 86. Dajčman), Lagundžić

* Rumeni kartoni: Koprivnik, Žur; Sitar, Matjašič, Satchwell.

* Rdeči karton: Kristjan Irmančnik (2.).

SLOVAN - DRAVA PTUJ 1:2 (0:0)

* Ljubljana, gledalcev 200, sodniki: Halilović, Šašivarević, Boškič.

* Strelci: 1:0 Pantelić (53.), 1:1 Mlakar (69.), 1:2 Rec (79.).

* Slovan: Gawish, Jerak (od 85. Gršič), Ficko, Dodig (od 80. Cverle), Puškar (od 68. Ristić), Pantelić, Dvoršak, Vidović, Janković, Maksimović, Duraković (od 80. Repnik).

* Drava Ptuj: Vidic, Rec, Erhatič (od 58. Coelho), Mlakar, Rogina, Žulj (od 68. Vidovič), Džankič, Hanik Horvat (od 58. Doplihar), Wirekoh (od 80. Gole), Janežič, Lovenjak.

* Rumeni kartoni: Jerak, Janković, Vidović, Repnik; Erhatič, Lovenjak.

* Rdeči karton: /.

- lestvica:

1. Gorica 10 7 3 0 25:10 24

2. Aluminij 10 7 1 2 17:11 22

3. Triglav Kranj 10 6 3 1 24:12 21

4. Jadran Dekani 10 5 2 3 12:10 17

5. Tabor Sežana 10 4 4 2 20:13 16

6. Beltinci 10 5 1 4 17:13 16

7. Dravinja 10 5 1 4 12:11 16

8. Krka 9 4 1 4 11:10 13

9. Bistrica 10 3 4 3 15:16 13

10. Brinje Grosuplje 9 3 3 3 13:13 12

11. Bilje 10 3 2 5 9:13 11

12. Ilirija 1911 10 2 3 5 10:17 9

13. Rudar Velenje 10 1 5 4 9:19 8

14. Drava Ptuj 10 2 2 6 10:22 8

15. Tolmin 10 2 1 7 8:14 7

16. Slovan 10 0 4 6 7:15 4

