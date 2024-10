dolenjska

V soboto lahko pomagate otrokom

14.10.2024 | 09:40 | M. K.

Rdeči križ Slovenije že 20. leto zapored sodeluje v mednarodni akciji Drobtinica ob Svetovnem dnevu hrane, 16. oktobru. Svetovni dan hrane bomo obeležili kot dan boja proti lakoti, ki je tudi pri nas še vedno prisotna, a očem skrita, sporočajo iz OZ RK Novo mesto.

Drobtinica iz preteklih let (Foto OZ RK Novo mesto)

Drobtinica bo v Novem mestu potekala v soboto, 19. oktobra 2024, od 8.00 in 12.00 pred Supernovo Mercator Hipermarket v Bršljinu, pred Šparom na Drski, pred Mercatorjem v Straži in pred KZ Trebnje Mercator v Žužemberku. Na stojnicah bodo prostovoljci RK in mladi člani RK iz OŠ zbirali denarna sredstva s kruhom, ki ga bodo zagotovili kot sponzorstvo Tuša in Špara. Izkupiček bodo namenili v sklade šol, od kjer se krijejo stroški za šolske dejavnosti otrok iz socialno šibkih otrok v OŠ Bršljin, Drska, Vavta vas in Žužemberk.

''Vabljeni, da prispevate za otroke,'' so zapisali na OZ RK Novo mesto.

