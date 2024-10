družabno

Križmanovi z novim salonom

13.10.2024 | 20:00 | Foto: Lojze Bojanc

Toni Križman je po rodu Belokranjec, ki je pred devetimi leti v dolenjski prestolnici začel samostojno podjetniško pot v avtomobilski dejavnosti s prodajo avtomobilov Kia. V Ločni v Novem mestu se je pred dnevi v krogu sodelavcev, kupcev, poslovnih partnerjev in družine razveselil novega, sodobnejšega prodajnega salona za vozila Kia. V njem so po najnovejših standardih uredili prostore za sprejem strank, lepo urejen salon vozil in najsodobnejši servis. Na fotografiji so Križmanovi – ob Toniju so žena Katja, mama Irena in oče Branko.

