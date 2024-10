kronika

Počila cev v kopalnici v večstanovanjskem objektu

12.10.2024 | 08:00 | R. N.

Ob 23.23 je v Ulici pod smreko v Črnomlju zaradi počene cevi iztekala voda v kopalnici v večstanovanjskem objektu. Gasilci PGD Črnomelj so zaprli glavni vodovodni ventil ter posesali izteklo vodo iz stanovanja. Na kraju dogodka je bil tudi dežurni delavec komunale, ki je začasno saniral počeno cev.

Trčila tovorno in osebno vozilo

Ob 01.02 sta na križišču Levičnikove in Andrijaničeve ceste v Novem mestu trčila tovorno in osebno vozilo. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali mesto nesreče, odklopili akumulatorja, nudili pomoč policiji pri usmerjanju prometa in s tehničnim posegom postavili osebno vozilo z brežine na cestišče. V nesreči ni bilo poškodovanih oseb, so sporočili iz novomeškega regijskega centra za obveščanje.

