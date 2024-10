gospodarstvo

Letošnja tovarna leta je podjetje Siliko

11.10.2024 | 13:00 | STA; M. K.

Murska Sobota/Sevnica - Naziv tovarne leta 2024 za najboljše proizvodno podjetje je prejelo podjetje Siliko iz Vrhnike. Siliko je razvojni dobavitelj in proizvajalec tehničnih izdelkov iz elastomerov, termoplastov in silikona. V finalnem izboru je premagalo podjetji Elpro-Križnič in Plastika Skaza. Podjetje Siliko je poleg prestižne lovorike tovarna leta za svojo največjo tovarno, ki jo ima v Sevnici, na sklepnem dogodku izbora najboljšega proizvodnega podjetja prejelo tudi nagrado za najboljšo inženirsko-razvojno ekipo.

Foto: Aleš Beno

Siliko je nagrado prejel za tovarno v Sevnici, ki je tudi največja tovarna v skupini. Na 17.000 kvadratnih metrih pokritih površin dela približno 350 zaposlenih, so zapisali na Financah, kjer v sodelovanju z družbo KPMG poslovno sodelovanje organizirajo tekmovanje.

V tovarni imajo nekaj več kot 100 strojev za brizganje elastomerov, 50 avtomatiziranih in robotiziranih strojev za brizganje termoplastov ter približno sto robotov. V proizvodnem portfelju tovarne pa je več kot 2000 različnih izdelkov in njihovih različic, od tega jih je tri četrtine za avtomobilsko industrijo, so pojasnili.

Kot so ob razglasitvi zmagovalcev na slovesnosti v Murski Soboti pojasnili pri Financah, kjer izbor pripravljajo, so vsi stroji v tovarni povezani v sistem, ki zagotavlja sprotni vpogled v proizvodnjo. Vsa delovna mesta v proizvodnji so digitalizirana, delavci prek zaslonov dostopajo do delovnih navodil, digitalnih katalogov napak in druge dokumentacije.

Siliko je strokovno komisijo, ki je izbirala nagrajence, prepričal s številnimi inovacijami, stopnjo avtomatizacije, trajnostno usmerjenostjo in vertikalno integracijo, je dejal predsednik komisije Anton Papež. "Zmagovalec postavlja standarde uspešnosti in temelje za reindustrializacijo širšega okolja," je povedal.

"V Sloveniji imamo veliko podjetij, ki le delno obvladujejo celoto in ta podjetja bodo imela kar težave v prihodnosti, ker je treba malo več kot to. Pri Siliku smo opazili, da so razvojni dobavitelj in imajo nadgradnjo materialov z lastnimi recepturami," je dodal Papež. Člani komisije so bili še Stanka Šarc Majdič iz SID banke, Stane Merše s Centra za energetsko učinkovitost pri Institutu Jožefa Stefana in predstavnik tovarne leta 2023 Matjaž Pavlinjek iz podjetja Roto Pavlinjek.

Po besedah lastnika in ustanovitelja družbe Siliko Janeza Koprivca s stalnimi izboljšavami sledijo načelom proizvodnje 4.0, ki jim skozi digitalizacijo omogoča vodenje in nadzor procesov v realnem času. "Vse to močno prispeva k naši konkurenčnosti in istočasno izboljšuje pogoje dela za zaposlene," je dejal ob prejemu nagrade.

Direktor podjetja Andraž Brodnjak je medtem dejal, da je glavni recept za uspeh delo: "Današnji naziv je dokaz dela, ki ga na dnevni ravni vlagamo v razvoj, v izdelke, v vse kar od nas zahtevajo kupci. Časi bodo gotovo polni izzivov, a prepričan sem, da smo na to pripravljeni in da bomo uspešno nadaljevali," je podčrtal.

Siliko zaposluje več kot 800 ljudi. Poleg tovarne v Sevnici ima proizvodnjo še na Vrhniki, v Srbiji in v Nemčiji. Podjetje je danes obenem prejelo še nagrado za inženirsko-razvojno ekipo.

Ostala dva finalista izbora sta bila Elpro Križnič iz Slovenske Bistrice, proizvajalec elektroenergetskih naprav in kovinskih ohišij, ter Plastika Skaza iz Velenja, proizvajalec izdelkov iz brizgane plastike za različne industrije in lastno blagovno znamko.

Nagrado za trajnostno naravnanost tovarne so prejeli prav v družbi Elpro-Križnič, nagrada za uspešen projekt digitalizacije v malem oziroma srednjem podjetju pa je šla v roke podjetja MG Rohr Iz Raven na Koroškem.

Letos so tovarno leta izbrali sedmič. Pred tem so ta naziv prejeli družba Krka, Ljubljanske mlekarne, BSH Hišni aparati Nazarje in ETI Elektroelement, Novartisova enota Biološke učinkovine iz Mengša podjetje Roto-Pavlinjek.

‹ nazaj