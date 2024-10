posavje

Podprli dobitnike priznanj in JEK2

11.10.2024 | 13:40 | M. L.

Brežice - Brežiški občinski svet je včeraj potrdil imena letošnjih dobitnikov oktobrskih nagrad in priznanj. Nagrade bodo prejeli Anton Kranjčič iz Globokega, Boris Stajnko iz Dobove in Silvo Klemenčič iz Ljubljane.

Bruno Glaser je obširno predstavil zamisli o gradnji drugega bloka jedrske elektrarne Krško.

Kranjčiču jo podeljujejo za uspešno 25-letno ekološko ribogojstvo in prispevek k razvoju turizma na Sromljah ter za njegovo dejavnost v osamosvojitvi. Stajnko bo dobil nagrado za delo v rokometu, in sicer v slovenski reprezentanci in v Dobovi. Klemenčič je bil pobudnik postavitve spominskih plošč dr. Radoslavu Razlagu in Valentinu Vodniku v Brežicah ter pobudnik in načrtovalec Poti suverenosti po Orlici.

Priznanji občine Brežice bosta prejeli podjetji Mizarstvo Medved s Trebeža (pri Artičah) ob 50-letnici delovanja in Reklame Žarn Franci Žarn iz Brežic ob 25-letnici delovanja. Odličja bodo prejemnikom podelili na slavnostni seji občinskega sveta 27. oktobra v Viteški dvorani Posavskega muzeja Brežice.

Svetniki so se seznanili s pripravami projekta JEK2 in gat podprli, potem ko ga je obširno predstavil poslovni direktor Gen energije Bruno Glaser. Svetniki so se v razpravi po predstavitvi zavzeli za ustrezno nadomestilo občini Brežice, ki ga morajo pripravljavci projekta opredeliti že zdaj, v pripravah. Med drugim pričakujejo ogrevanje s toploto iz elektrarne.

Občinski svetniki so podprli projekt JEK2.

Svetniki so soglašali z uvedbo videonadzora na nekaterih javnih površinah. S tem soglasjem je občinski svet omogočil, da občina pripravi videonadzor. To je začetek postopka, ko še niso odločali o lokacijah.

