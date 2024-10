novice

Predstavitev robotike za otroke v KC Primoža Trubarja

11.10.2024 | Razvojni center Novo mesto

Robotizacijo približamo otrokom in jih opremimo za prihodnost

Novi časi zahtevajo nova znanja in nove veščine. Tega se zavedamo tudi na Razvojnem centru Novo mesto, kjer že osmo leto pripravljamo in izvajamo delavnice robotike in programiranja za osnovnošolce. Celoletne delavnice za osnovnošolce bodo tudi letos od oktobra dalje potekale na več lokacijah širom Dolenjske in Bele krajine.

Na Razvojnem centru Novo mesto vemo, da programiranje postaja nova abeceda 21. stoletja. Zato za otroke in mladino pripravljamo delavnice robotike in zabavnega programiranja, saj se ljudje največ naučimo prav skozi igro, še posebej v rosnih letih. To velja tudi za specifična znanja, kot sta, na primer, robotika in programiranje.

Otroci se na naših delavnicah s pomočjo Lego robotov naučijo pravil programiranja, pa tudi tehničnih veščin. V teh letih se je različnih delavnic in drugih dogodkov na temo robotike

in programiranja, ki jih pripravlja Razvojni center Novo mesto, udeležilo že prek 3500 otrok. Delavnice robotike in zabavnega programiranja podpira tudi občina Šentjernej.

Predstavitev programa robotike bo v soboto, 12. 10., ob 9. uri v KC Primoža Trubarja. Možen bo preizkus Lego robotov, dobili pa boste tudi več informacij o prihajajočih delavnicah robotike za osnovnošolce, ki jih bomo v šol. letu 2024/25 izvajali v Šentjerneju.

‹ nazaj