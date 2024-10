bela krajina

Portret tedna: Vita Vlašič

10.10.2024 | 12:30 | Igor Vidmar

Vita Vlašič je televizijka. Ertevejevka. Novinarka Televizije Slovenija, najmlajša izmed štirih voditeljev Dnevnika. »Ampak najprej sem Belokranjka. To nosim s seboj, kamor koli grem. Belokranjci smo lokalpatrioti. Tudi če živimo kje drugje, se vedno radi vračamo. Gorjanci so krivi. Na drugi strani Gorjancev je tudi zrak drugačen. Ni isti,« pravi Vita in omeni, da je na RTV Slovenija kar nekaj Belokranjcev, in jih našteje. Vse. Od novinarjev do montažerjev. Belokranjci držijo skupaj. Ni lahko priti čez Gorjance, kaj šele uveljaviti se v belem svetu. To ni samoumevno, pravi. A Belokranjci so žilavi in vztrajni, zato so mnogi uspeli.

Vita Vlašič (Foto: Adrian Pregelj)

Da ti na Televiziji Slovenija zaupajo vodenje Dnevnika, osrednje informativne oddaje našega javnega televizijskega servisa, se moraš dokazati. Na RTV-ju velja hierarhija, novinar napreduje po stopničkah od jutranjih dežurstev, zbiranja prometnih informacij pa prvega nastopa pred kamero in poročanja s terena do vodenja jutranjih in popoldanskih informativnih oddaj. Razen v nekih čudnih časih, ko na televiziji kadruje politika in na najpomembnejša mesta postavlja svoj kader, ne glede na znanje in izkušnje. Ampak zdaj niso taki časi in pri napredovanju ni preskakovanja. Če si iz pravega testa, lahko napreduješ vse do vodenja Dnevnika. Postopoma, tako kot je napredovala Vita Vlašič.

Je rojena Metličanka, čeprav je rojena v Novem mestu, ker v Metliki nimajo porodnišnice. Z novinarstvom se je srečala že v osnovni šoli pri novinarskem krožku. Rada je pisala in imela je smisel za eseje, ni pa rada nastopala, ni marala pozornosti. V gimnaziji, ki jo je obiskovala v Črnomlju, ni imela časa za novinarstvo. Bila je odličnjakinja, to pa zahteva veliko časa. Ves čas je bila v knjigah, protiutež učenja je bila pa odbojka, ki jo je trenirala pri Simoni Satošek, mami črnomaljske ženske odbojke.

Po maturi ni vedela, kaj bi. Fakulteta za družbene vede je združevala vse, kar jo je najbolj zanimalo. Najprej je razmišljala o komunikologiji, a je bilo tam za njen okus preveč marketinga in kapitalizma. Odločila se je za mednarodne odnose in dobila tako še tri leta časa za razmislek. Že med študijem je šla na razgovor na RTV in tam opravljala prakso, a je videla, da če želi biti uspešna, ne more združiti študija z delom na televiziji. Čez dve leti se je vrnila, v tem času pa se je že odločila, na drugi stopnji študirala novinarstvo in za magistrsko delo analizirala voditeljski diskurz v dnevnoinformativnih oddajah na javni in komercialni televiziji, Dnevnik in 24ur.

Saj je bila možnost, da gre k časopisu, kjer ji ne bi bilo treba javno nastopati in biti v središču pozornosti, a jo je pritegnil postopek nastajanja televizijskega prispevka, tudi delo v montaži. Avgusta leta 2018 je prvič stopila pred kamero. Od začetka kot mlajša jutranja dežurna novinarka do vklopa v program so minila tri leta. Poročala je o gneči na cestah, ki jo je povzročil naval turistov na vrhuncu turistične sezone. Bila je prepričana, da je pripravljena. Snemalec, izkušen televizijski maček, se je ves čas šalil, da bi jo sprostil, a je imela hudo tremo. Glas se ji je malce tresel, tudi nekaj se ji je zataknilo, a je izpeljala do konca in bila pohvaljena. Potem je bilo vsakič lažje, čeprav pravi, da ima tudi danes še vedno tremo, in doda, da ji adrenalin pomaga, da delo opravi bolje.

Na vprašanje o temah, ki jo najbolj privlačijo, kot iz topa izstreli, da je to vse, kar je povezano z družbo, z družbenimi spremembami, družbenimi fenomeni pa človekovimi pravicami in pravicami žensk ter socialo. Morda to res niso najbolj brane oziroma gledane teme, so pa izjemno pomembne, neprimerljivo bolj kot zgodba o tem, kaj zvezda resničnostnega šova počne eno leto po koncu snemanja. Zadovoljna je, da je pristala na RTV Slovenija, ki je po njenem mnenju sinonim za profesionalno novinarstvo v vseh oblikah. In z novinarstvom je Vita odraščala. Z novinarstvom se je ukvarjal njen oče Rudi, ki so ga zanimale predvsem glasbene teme in je dolga leta sodeloval tudi z Dolenjskim listom. Zdaj je skupaj z mamo Duško največji Vitin fan. Gledata vse oddaje, v katerih nastopa, če ne drugače, pa z zamikom. V novinarstvu je tudi njen partner Žiga Bonča, ki pa dela pri konkurenci, na komercialni televiziji.

Poleg novinarstva je Vita po očetu podedovala tudi ljubezen do glasbe, a njen najljubši slovenski bend ni metliški Indust-bag, v katerem je nekaj časa igral tudi oče, ampak novomeški MRFY. Pa Taylor Swift ji je tudi blizu. In najbrž tudi David Bowie, sicer svojemu psičku, črnemu mešančku iz zavetišča, ne bi dala imena po njem.

