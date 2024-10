družabno

Album za mamo

10.10.2024 | 11:00 | Renata Mikec

Foto: Jan Poreber

Jernej Zoran je konec septembra izdal svoj šesti album. Kot nam je povedal, je ta najbolj osebnoizpoveden doslej, saj sta njegovo ustvarjanje močno zaznamovala mamina bolezen in slovo. Skladbe so nastale v času doživljanja koronskega sveta in predelovanja izgube mame, na katero je bil zelo navezan. Plošča z naslovom Ptice letijo spet na jug je namreč plod številnih Jernejevih razmišljanj od jeseni 2020 do letošnjega avgusta. Vmes je sicer posnel še instrumentalni kitarski album What Happens If I Press This Button?, ki je izšel pred tremi leti. Najnovejši pa je tudi prvi, na katerem ni gostujočih vokalov, saj je vse skladbe zapel sam, ker je to od njega terjala vsebina. Album je nastal v sodelovanju s številnimi glasbeniki z vsega sveta – od ZDA do Brazilije, Hrvaške in Italije. Izid je pospremila skladba Makuahine, kar v havajščini pomeni mama. Gre za vedro, pozitivno in optimistično skladbo. »Ko nekako zasilno predelaš izgubo, se sestaviš, popredalčkaš spomine in čustva, takrat ostaneta neizmerna in edinstvena ljubezen in velika, res velika hvaležnost,« nam je zaupal Jernej, ki bo s čustvi nabit album predstavil na jutrišnjem koncertu v ArtCaffeju Kulturnega centra Janeza Trdine v Novem mestu.

