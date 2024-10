družabno

Družinske zlate roke

10.10.2024 | 15:30 | Renata Mikec

Zlatarna Aura je družinsko podjetje, ki sta ga začela zakonca Vladimira in Cvetko Fink že leta 1991. Prva njihova zlatarna je bila v Novem mestu, danes pa so tudi v Ljubljani, Črnomlju in Kočevju. Družinsko tradicijo nadaljuje sin David, pri tem pa mu pomaga tudi žena Mina. »Upava, da bo zlatarna nekoč uspešno prešla v roke naše najmlajše generacije,« pravita ustanovitelja. Njun naslednik David je pri delu uspešen, saj zagotovo sodi med prodornejše slovenske zlatarje. Že kot otrok je pri delu opazoval očeta in mamo in bil vanj iz leta v leto bolj vpet. Danes je pravi mojster in rad oblikuje tudi kakšen povsem unikaten izdelek. Otroško »zlatarsko pot« z Mino zdaj tlakujeta še sinu Ožbeju in hčerki Vitti, ki tudi sicer zelo rada ustvarjata, pri delu pa se neskončno zabavata.

