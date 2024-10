gospodarstvo

Krkini mikrobiološki laboratoriji v novih prostorih

9.10.2024 | 18:15 | D. Stanković

Novo mesto - Družba Krka, ki letos beleži 70 let delovanja, je danes v Ločni odprla 20 milijonov evrov vreden objekt, imenovan Paviljon 3. Razprostira se na 9600 kvadratnih metrih površine, kar 40-odstotni delež objekta pa predstavljajo mikrobiološki laboratoriji. Sodobni, veliki prostori omogočajo večje število mikrobioloških analiz, ki jih zahtevajo vse večji obseg Krkine proizvodnje ter vse strožje zahteve mikrobiološke kakovosti izdelkov, okolja, opreme, osebja in medijev.

Otvoritveni trak sta skupaj s predsednikom uprave in generalnim direktorjem Krke Jožetom Colaričem prerezala zaposlena v mikrobiološkem laboratoriju, magistrica bioloških znanosti Alenka Kotnik in analitik asistent Jure Murn. (Foto: D. Stanković)

Kot je povedala vodja Krkinega mikrobiološkega laboratorija Emanuela Petković, je bil prvi mikrobiološki laboratorij v Krki ustanovljen leta 1959. Z dvorišča lekarne Krkinega ustanovitelja Borisa Andrijaniča se je desetletje kasneje laboratorij preselil v Ločno. Z rastjo Krkine proizvodnje pa je rasel tudi sam.

Vodja Krkinega mikrobiološkega laboratorija Emanuela Petković. (Foto: D. Stanković)

»Delo na prejšnji lokaciji je postajalo vse bolj prostorsko oteženo. Zdaj smo dobili večje, bolj funkcionalne prostore, ki omogočajo dobre delovne pogoje in delo, skladno z vsemi zahtevami stroke. Tako kot raste Krkina proizvodnja, raste tudi mikrobiološki laboratorij, ki je obvezni del zagotavljanja kakovosti izdelkov, predvsem z vidika varnosti izdelkov za paciente,« je dejala Petkovićeva. Laboratorij je sicer v novih prostorih začel delovati že v juniju.

V mikrobiološkem laboratoriju 59 zaposlenih skrbi, da so Krkina zdravila varna, učinkovita in kakovostna, torej tudi z mikrobiološkega vidika neoporečna, dodaja Petkovićeva. »Pozorni moramo biti predvsem na to, da je okolje, v katerem izvajamo analize, čisto, sterilno. Tudi znotraj samega proizvodnega procesa opravljamo vzorčenja okolja, opreme in osebja.«

Delo v mikrobiološkem laboratoriju so prikazali Alenka Kotnik, Jure Murn in Tilen Tori. (Foto: D. Stanković)

Na mestu Paviljona 3 je nekoč stala stavba, kjer je v začetku potekal Krkin razvoj, od leta 1962 pa je bila v njej tudi Krkina knjižnica. Funkcijo knjižnice danes v tretjem nadstropju nove stavbe opravlja Center za poslovno informatiko, ki Krkine zaposlene oskrbuje s strokovnimi informacijami.

V tretjem nadstropju so tudi prostori za izobraževanje in timsko delo, vključno z dvema velikima predavalnicama in dvema računalniškima učilnicama, kjer že potekajo izobraževanja. V novem objektu je Krkašem na voljo tudi nova, sodobno opremljena restavracija. Po dolgih letih gostovanja na različnih lokacijah v Ločni je v novem objektu tudi oskrbna veriga pridobila osrednje pisarniške prostore.

Za prikaz procesa vzorčenja so zaposleni odvzeli vzorce zraka, površine vhodnih vrat ter odtise prstov, tokrat kar prvega moža Krke Jožeta Colariča. (Foto: D. Stanković)

