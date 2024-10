šport

Zdaj pa samo še sneg

9.10.2024 | 17:30 | I. V.

Novo mesto - Mladi smučarji novomeškega smučarskega društva Krka Rog so poletne in prve jesenske dneve dobro izkoristili za tako imenovane suhe treninge, za pridobivanje kondicije, ki jo bodo potrebovali, ko se bodo s travnikov in telovadnice preselili na sneg. Del kondicijskih priprav so izpeljali tudi na Gačah, ki je domicilno smučišče novomeškega smučarskega društva.

Dobršen del priprav na sezono so mladi smučarji novomeškega smučarskega društva Krka Rog opravili na Gačah.

Trener in nekdanji vrhunski slalomist Matjaž Vrhovnik priprave ocenjuje kot uspešne: »Z različnimi športnimi aktivnostmi v dobri družbi smo preizkušali sposobnosti in se veliko novega naučili seveda si predvsem nabirali novih moči. Kolesarjenje po gozdnih cestah v Rogu, pohodništvo po bližnjih vrhovih ter vadba raznolikih poligonih so mladim tekmovalcem pomagali do optimalnega ravnotežja in hitrosti. Dobra priprava je zelo pomembna za prve snežne priprave na katere nestrpno čakamo in se jih nameravamo lotiti še ta mesec oziroma ko bo na bližnjih ledenikih dovolj snega. Letos nam gre zelo na roke tudi to, da smo bili izbrani za sodelovanje v projektu NLB Šport mladim, katerega namen je spodbujanje mladih h gibanju in aktivnemu življenju,« je povedal Matjaž Vrhovnik in dodal, da bodo z dodatno pomočjo lahko priprave na sezono izpeljali precej bolj kakovostno in da pričakujejo, da se bo to poznalo tudi na tekmovanjih.

‹ nazaj