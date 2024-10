kronika

FOTO: Trčila v kandelaber in še v avto; tovornjak na AC avto potiskal 90 metrov

9.10.2024 | 12:45 | M. K.

Prometna nesreča v Trebnjem, o kateri smo že poročali, se je včeraj zgodila okoli 15.30. Policisti PP Trebnje so ugotovili, da je 56-letna voznica osebnega avtomobila zaradi vožnje po levi strani vozišča izgubila oblast nad vozilom, zapeljala s ceste in trčila v drog javne razsvetljave. Po trčenju je vozilo odbilo na cesto, kjer je trčila še v avtomobil 21-letnega voznika. Lažje poškodovano voznico so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Policisti ji bodo zaradi kršitve izdali plačilni nalog, so danes sporočili s PU Novo mesto.

56-letna voznica je najprej trčila v kandelaber, nato še v avto 21-letnika. (Foto: PGD Trebnje)

Huda prometna nesreča na AC

Včeraj nekaj po 10. uri sta trčila tovorno vozilo s priklopnikom in osebni avtomobil na avtocesti med Medvedjekom in Bičem pri delovni zapori, kjer je hitrost omejena na 80 km/h. Tudi o tej nesreči smo že poročali. Policisti PPP Novo mesto so ugotovili, da je za nesrečo odgovoren 43-letni voznik tovornega vozila slovenskih registrskih oznak, ki je vozil iz smeri Trebnjega proti Biču. Zaradi prevelike hitrosti je trčil v zadnji del osebnega avtomobila Peugeot, ki ga je vozila 61-letna voznica. Po trčenju je vozilo 61-letnice potiskal še okoli 90 metrov. Hudo poškodovano 60-letno potnico v avtomobilu in lažje poškodovanega 63-letnega potnika so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Policisti bodo zoper povzročitelja na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo zaradi nevarne vožnje v cestnem prometu.

Avtomobil 61-letnice, kar je ostalo od njega (Foto: PGD Trebnje)

Trčil v kamniti zid

Okoli 13. ure se je zgodila prometna nesreča pri Metnem Vrhu na območju PP Sevnica. Policisti so ugotovili, da je 73-letni voznik osebnega avtomobila vozil iz smeri Metnega Vrha proti Sevnici. Zaradi prevelike hitrosti je izgubil oblast nad vozilom zapeljal s ceste in trčil v kamniti zid. Lažje poškodovano 73-letno potnico so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Povzročitelju nesreče bodo zaradi kršitve cestno prometnih predpisov izdali plačilni nalog.

Voznik skiroja trčil v avtomobil, teste odklonil

Nekaj po 17. uri se je zgodila prometna nesreča na območju Čateža ob Savi. Brežiški policisti so ugotovili, da je 38-letni voznik električnega skiroja zaradi neprimerne varnostne razdalje trčil v avtomobil, ki je vozil pred njim in je zaradi ovire ustavil. 38-letniku so zaradi suma vožnje pod vplivom prepovedanih drog odredili preizkus, ki ga je odklonil. Prav tako je odklonil strokovni pregled in preizkus alkoholiziranosti. Zoper njega bodo uvedli postopek o prekršku zaradi kršitev cestno prometnih predpisov. Zakon o pravilih cestnega prometa z ugotovljene kršitve določa kazen v višini 1.240 evrov, pojasnjujejo na PU.

Eden zamotil, drugi kradli

Na dvorišče stanovanjske hiše v naselju Češence v Mirni Peči so se včeraj dopoldne pripeljali neznanci z osebnim avtomobilom znamke Volkswagen črne barve. Eden izmed neznancev je s pogovorom zamotil stanovalko in jo s pretvezo zvabil iz hiše, drugi pa so v tem času vstopili v hišo, pregledali prostore in ukradli več izdelkov iz zlata in barvnih kovin v vrednosti okoli 4.200 evrov. Policisti so opravili ogled, zbrali obvestila in nadaljujejo z aktivnostmi za izsleditev storilcev.

Vlomi in tatvine

Na Vavpotičevi ulici v Novem mestu je med 7. 10. in 8. 10. nekdo na parkirnem prostoru pred stanovanjsko hišo vlomil v osebni avtomobil. Odnesel ni ničesar, nastala je le premoženjska škoda, povzročena z vlomom.

V Mrčnih selih je včeraj med 12.30 in 16. uro neznanec vlomil v stanovanjsko hišo in ukradel zlat nakit in denar. Z vlomom in tatvino je lastnika oškodoval za okoli 2.000 evrov.

Med 6. 10. in 8. 10. je na Jakčevi ulici v Novem mestu nekdo iz odprte kolesarnice stanovanjskega bloka odpeljal moško kolo črno rdeče barve in žensko kolo znamke Kilimanjaro sport, bele barve.

Na parkirnem prostoru na Topliški cesti v Novem mestu je včeraj med 18. in 19. uro neznanec vlomil v osebni avtomobil in izmaknil denarnico z denarjem, dokumenti in bančnimi karticami. Povzročil je za okoli 1.500 evrov škode.

Na Kandijski cesti v Novem mestu je v večernih urah nekdo vlomil v poslovne prostore. Po prvih ugotovitvah ni ničesar odnesel, nastala je le premoženjska škoda, povzročena z vlomom.

Migranti

Včeraj nekaj po 8. uri so policisti na mejnem prehodu Metlika na vstopu v Slovenijo kontrolirali voznika tovornega vozila s priklopnikom bosanskih registrskih oznak. Ob pregledu vozila so na podvozju na rezervnem kolesu odkrili dva državljana Maroka in državljana Egipta, ki so poskušali nedovoljeno vstopiti v Slovenijo.

Prav tako na mejnem prehodu Metlika so nekaj pred 11. uro na podvozju tovornega vozila s priklopnikom bosanskih registrskih oznak odkrili dva državljana Maroka in državljana Iraka.

Policisti so poleg tega na območju PP Brežice (Obrežje, Loče, Rigonce, Jesenice, Rakovec, Kapele, Brežice, Dobova, Jereslavec, Trnja, Slovenska vas, Mostec) včeraj prijeli 51 državljanov Sirije, 14 Afganistana, 12 Turčije, devet Egipta, sedem Pakistana, šest Iraka, pet državljanov Bangladeša in Maroka, štiri Kitajske, tri Sierra Leoneja, dva državljana Indije in državljana Gambije. Na območju PP Krško (Planina v Podbočju) so prijeli 13 državljanov Sirije.

Dan v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so včeraj posredovali v 95. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 292 klicev. Obravnavali so prometno nesrečo s hudimi telesnimi poškodbami, dve nesreči, v katerih so se udeleženci lažje poškodovali, in 13 nesreč z gmotno škodo. Posredovali so zaradi 11. kršitev javnega reda in miru, obravnavali sume kaznivih dejanj groženj, lahke telesne poškodbe, prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države, poškodovanja tuje stvari, vlomov in tatvin ter posredovali zaradi nedovoljenih prehodov državne meje.

