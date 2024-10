kronika

FOTO: Štirje ranjeni v treh prometnih nesrečah

8.10.2024 | 18:30 | M. K.

Danes ob 10.15 sta na avtocesti Obrežje - Ljubljana med priključkoma Trebnje zahod in Bič, trčili osebno in tovorno vozilo. V nesreči sta se poškodovali dve osebi. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Trebnje so ju oskrbeli na kraju in odpeljali na zdravljenje v Splošno bolnišnico Novo mesto. Gasilci PGD Trebnje so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulatorje, pomagali reševalcem pri oskrbi in prenosu poškodovanih oseb ter z vpojnim sredstvom posuli razlite motorne tekočine. Za čiščenje posledic nesreče so poskrbeli dežurni delavci Darsa.

Posledice nesreče na AC (Foto: PGD Trebnje)

Ob 15.42 sta na cesti Pluska - Trebnje v Trebnjem trčili dve vozili. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Trebnje so na kraju oskrbeli eno poškodovano osebo in jo odpeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto. Gasilci PGD Trebnje so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulatorja na vozilih, pomagali reševalcem pri oskrbi in prenosu poškodovane osebe ter z vpojnim sredstvom posuli razlite motorne tekočine.

Tudi popoldne so trebanjski gasilci posredovali v prometni nesreči. (Foto: PGD Trebnje)

Nesreča tudi v Posavju

Ob 12.58 so posredovali gasilci PGD Sevnica v kraju Metni Vrh, kjer je osebno vozilo zapeljalo s cestišča v obcestni jarek. Gasilci so protinaletno in protipožarno zavarovali kraj, odklopili akumulator ter nudili pomoč poškodovani osebi. Ob prihodu reševalcev NMP Sevnica, so dodatno nudili pomoč pri prenosu poškodovane osebe.

