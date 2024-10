dolenjska

Uporaba da, vendar s kritično distanco

9.10.2024 | 12:15 | D. Stanković

Novo mesto - Uporaba umetne inteligence (UI, angleška kratica AI), ki se je v zadnjih letih razvila z bliskovito hitrostjo, je danes neizogibna. A da bi jo znali pravilno uporabljati, še vedno potrebujemo dobro znanje o neki tematiki, da znamo presoditi, katere rešitve, ki nam jih ponudi UI, so dobre in katere ne. Torej, UI da, vendar s kritično distanco. Še vedno je treba veliko brati, se učiti, UI pa uporabljati samo kot pomoč oziroma orodje.

Kot so poudarili razpravljavci: za dobro idejo je še vedno ključen človek, s svojimi izkušnjami, znanjem, občutki, UI pa je le orodje, ki nam pomaga do cilja. (Foto: D. S.)

Tako bi lahko strnili razpravo, ki so jo v okviru tokratnega srečanja z delodajalci pod okriljem Skupnosti višjih strokovnih šol Slovenije pripravili na Ekonomski šolo Novo mesto, Višji strokovni šoli, in na kateri so sodelovali priznani medijski ustvarjalci, ki pri svojem delu vsakodnevno uporabljajo UI.

»Ne vemo, kaj nas čaka v prihodnosti. Vemo pa, da bo nanjo gotovo vplivala UI,« je na začetku dejala povezovalka pogovora Mirjana Martinovič.

