družabno

Vedno v akciji

9.10.2024 | 15:00 | Lidija Markelj

Foto: DSO NM

Kako lepo je videti gospodinjo s predpasnikom v kuhinji! Štefka Vidic in Mari Jakše, članici Društva kmečkih žena Novo mesto, se gospodinjskega dela nikoli ne lotita drugače opremljeni. Velikokrat si nadeneta kar društveni predpasnik in tako je bilo tudi ob nedavni akciji v DSO Novo mesto. Štefka, aktualna predsednica društva, in Mari, sicer kmetica leta 2018, sta izkušeni in spretni kuharici, ki že leta sodelujeta na različnih tekmovanjih v peki. Z vso ljubeznijo pripravljata dobrote, kot so: potice, šarklji, jabolčni zavitki, štruklji, pletenice in različne vrste kruha. Njun dom krasi veliko priznanj, tudi najžlahtnejša, prav gotovo pa bo treba najti mesto za še kakšno.

‹ nazaj