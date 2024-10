gospodarstvo

PSC Vrtača z novimi opremljenimi parcelami

9.10.2024 | 09:30 | Foto: Uroš Novina

Semič - V sklopu praznovanja občinskega praznika Občine Semič so včeraj uradno odprli novo komunalno infrastrukturo v vzhodnem delu Proizvodno servisne cone Vrtača.

Kulturni program ob odprtju je pripravil Kulturni center Semič, investicijo pa sta uradno predala namenu županja Polona Kambič in direktor družbe TGH Marko Jarnević.

Ideja o izgradnji lastne industrijske cone je začela rasti hkrati z ustanovitvijo samostojne občine Semič že takoj po letu 1995. Občina je postopoma pridobivala zemljišča, prihajali so vedno novi podjetniki in z njimi nova delovna mesta. Trenutno je v coni aktivnih 15 podjetij, ki skupaj zaposlujejo 387 delavcev, so sporočili iz semiške občine in takole opisali razvoj cone do današnjega dne:

Leta 2018 je občina odkupila 15.000 m2 zemljišč v vrednosti 194.000 € in jih prodala zainteresiranim podjetnikom. Leta 2019 je bila izdelana projektna dokumentacija za izgradnjo komunalne infrastrukture vzhodnem delu poslovne cone. Dokumentacijo je pripravilo podjetje Ambiens d.o.o. iz Črnomlja v vrednosti 13.237 €. Gradbeno dovoljenje je bilo pridobljeno januarja 2020. Istega leta je bilo za potrebe novega podjetja zgrajenih 50 m dostopne ceste H s komunalno ureditvijo v makadamski izvedbi, leta 2022 pa je bil omenjeni odcep asfaltiran. Vrednost del je znašala 98.258,18 €.

Leta 2023 je bila Občina uspešna s prijavo na razpis Ministrstva za kohezijo in regionalni razvoj za komunalno ureditev vzhodnega dela industrijske cone Vrtača z izgradnjo dveh povezovalnih cest v tem območju. Na razpisu je bilo pridobljenih 710.000 € sofinanciranja, glede na dejansko vrednost del pa bo izkoriščenih 569.037,56 € (lastni delež občine 34.999,16). Pogoj za uspešno črpanje sredstev je zagotovitev novih površin za izvajanje podjetniške dejavnosti ob obeh predvidenih novih cestah. Občina je ob oddaji vloge na javni razpis opravila vse postopke za nakup kar 27.067 m2 novih površin in zanje odštela 690.351 €, za kar so bila najeta kreditna sredstva. Jeseni 2023 so bila zemljišča urejena v skladu z zazidalnim načrtom cone. Poleg dveh dostopnih cest je bilo pridobljenih 9 novih gradbenih parcel, ki so bile s postopkom javne dražbe do sredine leta 2024 prodane zainteresiranim podjetnikom. Vsi novi lastniki bodo, glede na določila javnega razpisa države, morali do novembra 2027 na teh površinah že opravljati svojo dejavnost.

Investicija, ki je omogočila zasedbo in ureditev devetih novih gradbenih parcel, se je začela v letu 2024. Izvajalec del je bilo podjetje TGH d. o. o. iz Črnomlja v partnerstvu s podjetjem Lavaco d.o.o. Vrednost izvedenih del je znašala 590.506,92 €, gradbeni in varnostni nadzor pa še dodatnih 13.529,80 €, skupaj torej 604.036,72 €.

Investicija zajema dokončanje ceste H in izgradnjo ceste B, izgradnjo javnega vodovoda, fekalne kanalizacije, javne razsvetljave, meteorne kanalizacije, elektrokabelske kanalizacije, telefonske kabelske kanalizacije in enostranski hodnik za pešce.

V tem letu so namenu predane vse aktivnosti, ki so bile v coni izvedene od leta 2018 v skupni vrednosti 1.599.882,90 EUR in kažejo današnjo podobo vzhodnega dela PSC Vrtača.

‹ nazaj