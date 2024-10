družabno

Nina opravila z odliko

8.10.2024 | 17:00 | Renata Mikec

Foto: Bojana Medle/KMJ

V novomeški Knjižnici Mirana Jarca so nedavno gostili nekdanjo šefinjo Protokola Republike Slovenije Ksenijo Benedetti. Skozi pogovor na temo njene tretje knjige Hiša sozvočja jo je pretanjeno vodila Nina Štampohar. Gostja je izjemna poznavalka protokola, v svoji knjigi pa je predstavila lastne poglede na širša družbena vprašanja in razlago anekdot glede dogajanj v visoki politiki, v službi katere je bila 18 let. Polna dvorana knjižnice je brez diha poslušala pogovor, za katerega je Nini na koncu iz srca čestitala tudi gostja sama, saj, kot nam je zaupala, je redko deležna tako poglobljenih vprašanj, kot so bila Ninina. Tudi voditeljica se je razveselila pohvale dame, ki protokol in bonton obvlada v največji mogoči meri. Sicer pa je Nina tudi sicer znana po tem, da vse dogodke odvodi za »čisto petico«. Je namreč prekaljena novinarka in piarovka. Dolga leta je skrbela za dogajanje v Kulturnem centru Janeza Trdine, še prej je bila novinarka na Radiu Slovenija, zdaj pa je ena najbolj iskanih profesoric slovenščine za tujce. Prav pri njej je mogoče opraviti državni izpit iz slovenskega jezika. Pa še z nečim se zadnje čase ukvarja, o čemer smo že pisali. Nina vas lahko celo poroči, saj je od letos državna pooblaščenka za sklepanje zakonskih zvez. Ne smemo pa zanemariti dejstva, da je novinarsko pot začela prav v domačem kraju, na Radiu Krka, česar se rada in z veseljem spominja.

