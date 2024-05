družabno

Do poroke v solzah sreče

30.5.2024 | 14:30 | Tekst: Renata Mikec

Foto: arhiv UE NM

To so tisti, ki vas popeljejo na pot ljubezni, sreče in spoštovanja. Kako jo boste zvozili, pa je odvisno samo od vas in vašega izbranca oz. izbranke.

Tudi na Dolenjskem se po prvomajskih praznik začenja sezona porok. Usodni DA lahko izrečete ob sredah, in sicer samo pred matičarjem, ter ob sobotah, ko na skupno pot mladoporočenca pospremita tudi pooblaščenec oziroma pooblaščenka za sklepanje zakonskih zvez in matičar oziroma matičarka.

Eden najpomembnejših dni v življenju je zagotovo poroka. Za prvi korak poskrbi kar četica zaposlenih na Upravni enoti Novo mesto. Matičar prebere t. i. uradni del poroke, pomemben del in svojo čutno noto v obredu pa doda pooblaščenec.

Eden najbolj predanih pooblaščencev je bil pokojni Silvo Polak, ki je razjokal še tako »pokončnega« svata. Prav tako poseben je bil tudi Jože Kukec, ki so ga mladoporočenci oboževali, ali pa Zdenko Picelj in mnogi drugi, ki so to poslanstvo opravljali častno in zelo predano. Zdaj so v vlogi pooblaščencev na novomeški upravni enoti Mira Retelj, Jasna Dokl Osolnik, Franc Vovk, Andrej Kastelic, Bojana Čibej in Nina Štampohar, ki pod budnim očesom načelnice Mateje Sotler Štor upajo, da se bo statistika porok vendarle izboljšala.

Lani se je poročilo 164 parov, predlani 197, še leto prej pa 178. Na fotografiji so matičarke in pooblaščenci z načelnico Upravne enote Novo mesto in ožjim krogom zaposlenih, ki srbijo, da bo poročna pravljica mladoporočencev najlepši spomin na zaobljubo večne ljubezni.

