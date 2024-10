družabno

Poseben gušt v dvoje

8.10.2024 | 14:30 | Foto: Lidija Markelj

Bliža se martinovo, ko bodo pesmi o vinu in ljubezni še bolj aktualne. Takšne so tudi pesmi legendarnega primorskega umetnika, slovenskega kantavtorja, gledališkega igralca in dramatika Iztoka Mlakarja. Njegovi oboževalci so lahko prišli na svoj račun konec tedna. Novomeška Etno banda Poseben gušt, ki je nastala leta 2006 in jo poleg Aleša Pluta in Marka Šušteršiča (na fotografiji) sestavljata še kontrabasist Tomaž Zorko in kitarist Tomaž Šuln, je namreč nastopila na Četrtkovih brenčanjih v Mirni Peči. Zasedba je navdih našla prav v Mlakarjevih baladah. Tokrat je nastopil le duet, a sta Aleš Plut, ki odlično interpretira Mlakarja, in Marko Šušteršič, virtuoz na harmoniki, prav tako navdušila občinstvo. Na simpatičen način z uglasbenimi srčnimi in humornimi zgodbami o življenju, ljubezni, druženju in vinu, ki sta jih odpela v značilnem primorskem narečju, sta požela bučen aplavz.

