Na KPK prijava zoper Levičarja in Avšič Bogovič

8.10.2024 | 12:30 | STA

Ljubljana/Krško - Na Komisiji za preprečevanje korupcije (KPK) so prejeli prijavo zoper državnega sekretarja v kabinetu predsednika vlade Danijela Levičarja in poslanko Svobode Natašo Avšič Bogovič z očitkom konflikta interesov in nezakonitega lobističnega ravnanja v povezavi z referendumom o drugem bloku krške nuklearke (Jek 2).

"Prijavo bomo obravnavali v predhodnem preizkusu in jo preverili z vidika naših pristojnosti," so povedali na KPK.

Prijavitelj v prijavi, ki jo je pridobila STA, spominja, da sta tako Levičar, ki je v kabinetu predsednika vlade Roberta Goloba zadolžen za koordinacijo projekta Jek 2, kot Avšič Bogovič, ki je med drugim predsednica odbora DZ za infrastrukturo, okolje in prostor, na svoji funkciji prišla iz enega od podjetij v skupini Gen, kjer da ju prejšnje delovno mesto tudi čaka. Levičar je bil med drugim poslovni direktor Gena energije, Avšič Bogovič pa svetovalka uprave trgovca z elektriko Gen-I.

"Ker imata ključne vloge pri pripravljanju in predvsem pri odločanju o referendumu o izgradnji Jeka 2, energetskega objekta, katerega priprave in bodočo investicijo vodi podjetje iz skupine Gen (Gen energija op. STA), gre za očiten konflikt interesov, gre za ugrabitev države (zakonodajne in izvršne veje oblasti), gre za očitno lobiranje za natančno določene podjetniške koristi enega podjetja iz ene panoge gospodarstva," je prepričan prijavitelj.

Po njegovem videnju Levičar in Avšič Bogovič na svojih funkcijah dejansko opravljata storitve lobiranja po definiciji dejavnosti lobiranja. Prijavitelj je prepričan, da bi se morala v vseh letošnjih postopkih odločanja o referendumu o Jeku 2 izločiti.

Na pozicijah, ki jih zasedata, sta lahko po navedbah prijavitelja "večkrat povzročila netransparentnost postopkov". To se je, tako prijavitelj, zgodilo tudi na seji odbora DZ za infrastrukturo, okolje in prostor minuli teden, na kateri so potrdili predlagana datum referenduma in referendumsko vprašanje.

Prijavitelj namreč poudarja, da predlagani odlok o referendumu, ki ga bo v četrtek dokončno potrjeval DZ, nosi drugačno ime od vsebine referendumskega vprašanja. Predlog odloka namreč govori "o razpisu posvetovalnega referenduma o zagotavljanju stabilne oskrbe z nizkoogljično električno energijo", predlagano vprašanje pa se glasi: "Ali podpirate izvedbo projekta Jek 2, ki bo skupaj z ostalimi nizkoogljičnimi viri zagotovil stabilno oskrbo z električno energijo?"

"Odlok vsem v posmeh nosi drugačen naslov, vprašanje v odloku pa zahteva izrecno prvenstveno odločitev o izgradnji Jeka 2, drugi nizkoogljični viri so drugorazredni. Naslov referenduma daje enoznačen vtis, da gre samo za koristi iz nizkoogljičnih virov in ne omenja a priori nobene fizične izvedbe nobenega nizkoogljičnega vira," ugotavlja prijavitelj.

Po vseh etičnih normah in normah transparentnosti bi moralo biti referendumsko vprašanje po njegovem prepričanju izključno samo odsev uradnega naziva referenduma in ne bi smelo pravno in vsebinsko širiti naziva referenduma v odloku.

Pri tem prijavitelj spominja na Levičarjeve besede na seji odbora, ko je prerekal veljavnost definicije nizkoogljičnih virov v zadnji spremembi energetskega zakona z besedami, da je definicija v zakonu napačna. Zakon sicer med nizkoogljičnimi viri opredeljuje jedrsko energijo, vodik, sintetične pline in odvečno toploto.

Kot državni sekretar bi moral Levičar po prijaviteljevih navedbah zapriseženo spoštovati veljavno zakonodajo ali sprožiti postopek njene spremembe, njegovo ravnanje pa nasprotno "enoznačno dokazuje lobistično ukrepanje s pozicije moči", kar da je samo po sebi koruptivno ravnanje državnega funkcionarja.

