dolenjska

FIŠ obiskal makedonski minister

8.10.2024 | 13:30 | M. K.

Foto: FIŠ

Novo mesto - Fakulteto za informacijske študije v Novem mestu (FIŠ) je v četrtek obiskal Goran Minčev, minister za javno upravo Republike Severne Makedonije. Obisk je začel z ogledom fakultete, nato pa je skupaj s prof. dr. Borutom Rončevićem sodeloval na predavanju, kjer so obravnavali ključne izzive digitalne preobrazbe v javni upravi.

Minister Minčev pri ogledu superračunalniškega centra

Minister Minčev je med ogledom fakultete posebno pozornost namenil fakultetnemu superračunalniškemu centru, ki mu ga je predstavila vodja Laboratorija za superračunalništvo, umetno inteligenco in podatkovne znanosti na FIŠ, prof. dr. Biljana Mileva Boshkoska. Ta je pojasnila uporabo superračunalnika na FIŠ, izpostavila pa je tudi vlogo superračunalništva pri podpori raziskavam in razvoju v različnih drugih panogah, so sporočili iz fakultete.

Minister Minčev, prof. dr. Borut Rončević ter makedonski študenti in sodelavci FIŠ

Ogledu je sledilo predavanje, na katerem sta minister Minčev in prof. dr. Rončević govorila o tem, kako digitalna preobrazba postaja osrednji temelj sodobnega upravljanja, izobraževanja in poslovanja. Razprava se je osredotočila na izzive, s katerimi se soočajo javne uprave v digitalni dobi, ter na priložnosti za nadaljnje sodelovanje med Slovenijo in Republiko Severno Makedonijo.

Minister Minčev je v svojem nagovoru posebej izpostavil pomen mednarodnih povezav in izmenjav znanj ter nagovoril makedonske sodelavce in študente FIŠ. Poudaril je, da študij na tej fakulteti predstavlja izjemno priložnost za pridobivanje mednarodnih izkušenj in usvojitev znanja, ki bodo pomembno prispevali k nadaljnji digitalizaciji in razvoju javne uprave ter gospodarstva v Severni Makedoniji, so še zapisali v fakultetnem sporočilu za javnost.

