bela krajina

Črnomelj in Hvar uradno pobratena

8.10.2024 | 10:30 | M. K.

Foto: Arhiv mesta Hvar

Črnomelj/Hvar - Na slovesni seji Mestnega sveta Grada Hvar ob praznovanju dneva mesta in praznika sv. Štefana sta župan občine Črnomelj Andrej Kavšek in gradonačelnik Grada Hvar Rikardo Novak prejšnji teden uradno podpisala sporazum o pobratenju Občine Črnomelj in Grada Hvar.

Podpis sporazuma na Hvaru

Občina Črnomelj in Grad Hvar že dolga leta snujejo tesne prijateljske vezi, zlasti prek sodelovanja na športnem in kulturnem področju, so ob tem sporočili iz črnomaljske občine. Zato je v letošnjem letu dozorela odločitev tudi o medsebojnem pobratenju, s čemer želita vzpostaviti formalne temelje za še tesnejše sodelovanje na različnih področjih, predvsem pa okrepitev vezi na področju izobraževanja.

''S podpisom sporazuma je tako jasno izražena želja, da prebivalci mesta Hvar in občine Črnomelj še naprej negujejo osebne, kulturne, gospodarske in športne odnose ter da vodstvi obeh podpisnikov s sodelovanjem pripomoreta k doseganju skupnih interesov,'' so zapisali na Občini Črnomelj.

‹ nazaj