posavje

FOTO: Rokodelstvo, starine in glasba

7.10.2024 | 17:00 | M. Luzar

Brežice - Grajsko dvorišče v Brežicah je bilo v soboto spet v znamenju rokodelstva. Posavski muzej Brežice je namreč pripravil tradicionalni oktobrski Sejem rokodelskih znanj in grajsko tržnico starin.

Trije starinarji in devet rokodelcev, kolikor jih je razpostavilo svoje stvari na grajske stojnice, pomeni nekaj manjšo udeležbo od običajne, kot je povedal Boštjan Kolar, koordinator in organizator kulturnih programov v Posavskem muzeju Brežice, ki tudi organizira Sejem rokodelskih znanj in grajsko tržnico starin.

»K nam prihajajo iz celotne Slovenije. Tako imamo letos starinarja iz Maribora in z Muljave ter rokodelke iz Novega mesta in celo iz Bele krajine, iz Črnomlja, in seveda iz Posavja, od koder prevladujejo. Pridružil se nam je, kot že kar nekaj let, Vlado Nunčič iz Šmarij pri Jelšah. Vsako leto poskrbi za glasbeno ozadje s svojim oprekljem in lajno. Obiskovalcem tudi pokaže, kako se igra na te instrumente, tudi kaj zapoje včasih, in tako lepo popestri dogodek,« je povedal Kolar.

Posavski muzej je tega dne pripravil tudi vodstvo po likovni razstavi Tajde Tomšič Zadnji čas za zgodbe, ki je na ogled v dvorani pod Viteško dvorano. »Razstavo si je danes ogledalo kar lepo število obiskovalcev. Žal z nami ni bilo avtorice razstave. Razstavo je predstavila naša sodelavka, kustosinja za umetnostno zgodovino Andrejka Vabič Nose, ki je pripravila tudi delavnico za otroke in družine,« je povedal predstavnik muzeja.

Sobotno dogajanje spada 34. dneve evropske kulturne dediščine in teden kulturne dediščine v začetku oktobra. »V tem času pripravljamo različne ustanove za različne skupine obiskovalcev brezplačne dogodke od sejmov, razstav, vodstev po razstavah, do delavnic za otroke,« je povedal Boštjan Kolar.

