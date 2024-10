gospodarstvo

CGP prevzema družbo Aquaterm iz Karlovca

7.10.2024 | 14:40 | STA

Novo mesto/Karlovec - Novomeški gradbinec CGP, po zadnji analizi Financ v več vidikih največje gradbeno podjetje v Sloveniji, je z namenom strateškega širjenja svoje dejavnosti na hrvaškem trgu prevzel podjetje Aquaterm iz Karlovca. Kot pravijo v CGP, bodo s tem okrepili svoj razvojni potencial in zmanjšali tveganja zaradi prevelike odvisnosti od domačega trga.

Upravna stavba CGP v Novem mestu (Foto: Google)

Karlovški Aquaterm je po navedbah CGP vodilno lokalno podjetje na področju gradnje komunalne infrastrukture, nizkogradnje in mikrotuneliranja. Na njihovi spletni strani med drugim piše, da je bilo podjetje v sedanji obliki ustanovljeno pred 30 leti, s svojimi predhodniki pa ima 50-letno zgodovino.

Trenutno zaposluje skoraj 150 oseb, lanski prihodki so lani dosegli okoli 15,4 milijona evrov, čisti dobiček pa nekaj več kot 1,6 milijona evrov.

"S tem nakupom skupina CGP postaja še pomembnejši člen gradbene industrije tudi na Hrvaškem, kar odpira nove priložnosti za širitev poslovanja na hrvaškem trgu. Hkrati nakup zagotavlja skupini CGP večjo neodvisnost, zmanjšuje izpostavljenost različnim vplivom enega trga in krepi razvojni potencial," so ob prevzemu zapisali v CGP, ki je v 100-odstotni lasti družb iz skupine Perspektiva zakoncev Darij in Vesna Južna.

Trenutno sicer CGP na hrvaškem trgu deluje prek podružnice CGP Gradnja v Zagrebu, najbolj pa je trenutno aktivno na področju gradnje komunalne infrastrukture, predvsem na področju ravnanja z odpadnimi vodami.

CGP je sicer lani na ravni skupine ustvaril 230,1 milijona evrov čistih prihodkov od prodaje, kar je bilo malenkost manj kot v 2022. Čisti dobiček je medtem narasel za 14 odstotkov na 18,2 milijona evrov, bruto dobiček iz poslovanja (EBITDA) pa za skoraj tretjino na 30,8 milijona evrov. Skupina je lani v povprečju zaposlovala 617 oseb.

Po zadnji analizi Financ je bila lani, če se upošteva več dejavnikov, največje slovensko gradbeno podjetje. Samo po prihodkih sta jo medtem prehitela Kolektor CPG in Kolektor Koling.

