Slovenija sedma, prvaki pa Avstralci

7.10.2024 | 08:20 | STA

Foto: Jure Gregorčič/AMZS

London - Slovenska reprezentanca v motokrosu je na pokalu narodov oziroma ekipnem svetovnem prvenstvu v britanskem Matterley Basinu osvojila sedmo mesto, kar je najboljša uvrstitev na teh tekmovanjih doslej. Slovenski zvezdnik Tim Gajser je dobil obe vožnji, v katerih je nastopil. Naslov svetovnih prvakov pa so prvič doslej osvojili Avstralci.

Kompletna slovenska reprezentanca na Pokalu narodov v Matterley Basinu v Angliji

Na pokalu narodov se v vsaki od treh voženj pomerijo vozniki dveh razredov (MXGP+open, MXGP+MX2, MX2+open). Za končni rezultat reprezentance šteje točkovni izkupiček petih najboljših uvrstitev, najslabši izid se črta, zmaga pa reprezentanca z najmanjšim številom točk oziroma tista, ki zbere največ visokih mest.

Slovenija, poleg Gajserja sta nastopala še Jan Pancar in Jaka Peklaj, je v seštevku treh voženj zbrala 67 točk, kar je na koncu pomenilo sedmo mesto. To je nova najboljša slovenska uvrstitev na teh tekmovanjih, doslej je bilo to deveto mesto iz prejšnje sezone in leta 1998.

Jan Pancar (27) med eno od voženj

Na vrhu so slavili Avstralci Jett Lawrence, Hunter Lawrence in Kyle Webster s 26 točkami, drugi so bili Američani Eli Tomac, Aaron Plessinger in Copper Webb z 29, tretji pa Nizozemci Jeffrey Herlings, Kay de Wolf in Glenn Coldenhoff s 36.

Precej so bili od obrambe naslova oddaljeni Francozi, ki so lani slavili v domačem Erneeju. Tokrat Romain Febvre, Maxime Renaux in Tom Vialle niso bili na lanski ravni, s 50 točkami so končali na petem mestu, najboljša uvrstitev je bila eno tretje mesto Febvra.

Za mesto bolje so se odrezali Španci, za katere je kot prvi voznik nastopal sveži dvakratni svetovni prvak razreda MXGP Jorge Prado. A je ostal brez posamičnih stopničk, edino špansko uvrstitev med prve tri je dosegel Gajserjev moštveni sotekmovalec iz SP pri Hondi Ruben Fernandez. S 45 točkami so bili tudi Španci precej oddaljeni od zmagovalnega odra.

Kot najboljši posameznik dirke pa se je izkazal Gajser. Dobil je obe vožnji, najprej prvo, v kateri so skupaj vozili predstavniki razredov MXGP in MX2, potem pa še tretjo, ko so tekmovali dirkači v MXGP in open. V slednji je do zmage prišel s spektakularnim prehitevanjem Jetta Lawrenca v zadnjem zavoju pred ciljem.

Gajser je v tej zadnji vožnji do vodstva prvič prišel po osmih krogih, ko je pred tem dolgo lovil Tomaca ter ga potem v drugem poskusu tudi prehitel. A v naslednjih krogih se mu je približal Jett Lawrence, ki se je dva kroga pred ciljem tudi prebil v vodstvo. A Slovenec se ni predal, napadal je do konca in izkoristil manjšo napako Avstralca ter smuknil mimo njega.

Že prej se je svetovni podprvak izkazal tudi v prvi vožnji. Tudi takrat je bil njegov glavni tekmec Tomac, a je Gajser slavil zanesljivo in Američanu ni dovolil napada ob koncu.

"Užival sem. Proga je bila spolzka, na nekaterih mestih je drselo, a sem dobro startal in lahko sem vozil agresivno. Uspelo mi je narediti razliko, tako da sem lahko nadziral dirko," je po prvi vožnji za prireditelje dejal Gajser. V tej prvi vožnji je bil Peklaj 36., prav ta dosežek pa nazadnje kot najslabši ni šel v seštevek petih voženj.

V slovenskem seštevku sta bili tako dve prvi mesti Gajserja, 15. in 16. mesto Pancarja ter 34. Peklaja iz njegovega drugega nastopa.

Naslednje leto bo pokal narodov v ZDA.

* Izidi:

- 1. vožnja (MXGP+MX2): 1. Tim Gajser (Slo), 2. Eli Tomac (ZDA), 3. Romain Febvre (Fra) ... 34. Jaka Peklaj (Slo);

- 2. vožnja (MX2+open): 1. Jett Lawrence (Avs), 2. Ruben Fernandez (Špa), 3. Simon Längenfelder (Nem) ... 15. Jan Pancar (Slo), 36. Jaka Peklaj (Slo);

- 3. vožnja (open+MXGP): 1. Tim Gajser (Slo), 2. Jett Lawrence (Avs), 3. Eli Tomac (ZDA) ... 16. Jan Pancar (Slo);

- ekipno SP: 1. Avstralija 26, 2. ZDA 29, 3. Nizozemska 36 ... 7. Slovenija 67

