Danes brez elektrike

7.10.2024 | 07:20 | M. K.

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes od 8:00 do 13:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BIOPLIN LOKVE, TP KZ LOKVE.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŽDINJA VAS 1, izvod 1.TRŠKA GORA;

- od 8:00 do 12:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SMOLENJA VAS2 izvod 4.SMOLENJA VAS – DESNO;

- od 8:00 do 11:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PRISTAVA, TP MIHOVEC, TP POD MIHOVCEM;

- od 11:00 do 15:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VEL. PODLJUBEN, izvod 3.VEL.PODLJUBEN.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP JUGORJE PRI GABRJU 1988;

- od 11:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP JUGORJE PRI GABRJU 1988.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ARČELCA, TP BABNA GORA, TP GOMBIŠČE, TP LOG PRI ŽUŽEMBERKU, TP MALE DOLE, TP ORLAKA, TP PODŠUMBERK, TP REPLJE, TP SELA ŠUMBERK, TP SREBOTNICA, TP STAJE PRI STEHANJI VASI, TP SV. JERNEJ, TP VEL. DOLE, TP VOLČJA JAMA, TP VRH PRI GOMBIŠČU in TP VRTAČE.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije med 8:00 in 11:00 na območju TP Mirna Roje 2 in Čistilna Mirna; med 9:00 in 12:00 pa na območju TP Mirna Zapuže, nizkonapetostno omrežje – Lovska koča.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju Krško mesto (nadzorništvo Krško mesto) na območju TP Mali Podlog 2, nizkonapetostno omrežje Rešetar prozi Gržeči vasi med 8:00 in 14:00 uro in na področju Brežice z okolico (nadzorništvo Brežice) na območju TP Čatež vas med 11:00 in 14:00 uro.

