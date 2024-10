družabno

Opravili še z Berlinom

6.10.2024 | 17:00 | Renata Mikec

Novomeški dvojčici Irena Yebuah Tiran (na fotografiji levo) in Leticia Slapnik Yebuah (desno) sta očitno dobro natrenirali moč in vzdržljivost, da sta uspeli preteči letos jubilejni, že 50. berlinski maraton. Na podvig sta zelo ponosni, še zlasti pa vsaka na svojo medaljo. Vedno nasmejana Irena, uspešna mezzosopranistka, je prvič ciljno črto berlinskega maratona pretekla že leta 2013. Prvič sta skupaj pretekli maraton v Radencih že leta 2010, berlinskega pa letos. Medaljo tako kot na vseh maratonih res dobi vsak tekač, ki priteče v cilj, a ima kljub temu izjemno vrednost, saj berlinski maraton slovi po še posebno veličastnem vzdušju. Več kot deset tisoč tekačev – letos jih je bilo več kot 50 tisoč – ob progi namreč spremlja milijonska množica navijačev. »Občutki na cilju maratona so vsakič neopisljivi in zelo intenzivni, zato jih verjetno tudi vedno znova tečemo,« nam je zaupala Irena, ki je letos prvič ne bo na prizorišču Novomeškega ½ maratona. Obveznosti jo vabijo na pevski masterclass v Španijo k prof. Snežani Brzaković. Za njo je tudi 13 predstav Prepelke v Slovenskem mladinskem gledališču, a bodo sledile še ponovitve 23. in 30. decembra. Že 7. in 12. novembra pa bo spet na odru odlične opere Iztoka Kocena Kit na plaži v produkciji Zavoda Novo mesto.

‹ nazaj