Novomeški polmaraton - danes osrednji teki

6.10.2024 | 10:20 | M. K.

Foto: K. L.

Novo mesto - Sobotno popoldne je bilo na Novem trgu namenjeno predvsem otrokom, izmed katerih so mnogi prvič izkusili tekaški dogodek. Pomerili so se na različnih razdaljah, vsi pa so za nastop prejeli medaljo. Dan so zaključili tekači s psi.

Z množičnim dogajanjem na Novem trgu je zbranim uspelo pregnati slabo vreme, so sporočili organizatorji. 7. Novomeški polmaraton je včeraj odprl tek malčkov (s starši), ki so se izpod pošte podali v klanec proti Novemu trgu. Sledili so teki predšolskih otrok. Oba teka sta bila netekmovalne narave, medtem ko so se osnovnošolci tekmovalno pomerili na različnih razdaljah glede na letnico rojstva. Rezultati so dostopni tu.

Zanimiv štart dneva je bil Fun tek, ki je novost letošnje prireditve. Nekateri otroci so namreč poleg svojega glavnega teka na otroških tekih nastopili še na Fun teku z drugimi družinskimi člani. Dobrodošli so bili tudi nastopajoči z vozički ali na drugačen netekaški način.

Dogajanje je popestril atraktiven tek s psi, v katerem uživajo psi, tekači s psi, kot tudi gledalci ob progi. Pomerili so se na tradicionalnem krogu čez Ragov Log. Med ženskami je bila najhitrejša Pšenica Kovačič, med moškimi pa Tilen Strmšek, so sporočili organizatorji.

Danes je v Novem mestu na sporedu še pestrejše dogajanje, na sporedu sta množična pohoda na 12 in 21 km. Glavni štart tekaških preizkušenj je bil ob 10. uri na 21, 10 in 5 km.

O tekaški prireditvi bomo podrobno v sliki in besedi poročali tudi na našem portalu.

