Prvi oktobrski vikend v znamenju Novomeškega polmaratona

1.10.2024 | 09:15 | M. K.

Novo mesto - Novo mesto bo v soboto in nedeljo, 5. in 6. oktobra, gostilo profesionalne in rekreativne tekače in tekačice na že sedmem Novomeškem polmaratonu. Poleg polmaratona, ki znaša 21 kilometrov, sta v programu prepoznavne športne prireditve tudi letošnji največji novosti – netekmovalni fun tek, ki je namenjen druženju in sočasnem gibanju, in maratonski pohod. Na prireditev so poleg tekačev vabljeni tudi gledalci in gledalke, so organizatorji pozvali na včerajšnji novinarski konferenci.

Simbolna slika (Foto: arhiv DL)

Sobotno dogajanje na Novem trgu bodo odprli tradicionalni otroški teki, kjer pričakujejo okoli 600 otrok, izvedeni bodo tudi šolski teki, dan pa se bo zaključil s priljubljenim canicrossom in fun tekom, s katerim želi idejni vodja Novomeškega polmaratona in maratonec Primož Kobe ozaveščati o gibanju ter spodbujati medgeneracijsko druženje. Gre za sproščen, brezplačen in netekmovalni 2-kilometrski tek po ožjem mestnem jedru.

Osrednji tekmovalni teki se bodo začeli v nedeljo, 6. oktobra 2024, ob 10. uri na Seidlovi cesti. Na polmaratonski razdalji ter na razdalji 10 km in 5 km se bo pomerilo okoli 750 tekačev, pohodniki pa se bodo lahko podali na 12-kilometrski polmaratonski ali 21-kilometrski maratonski pohod. Najboljši tekmovalci bodo prejeli medalje, ki so letos oblikovno posvečene dolenjskemu tekaču Francu Červanu iz Podgore pri Novem mestu, ki je leta 1964 na Olimpijskih igrah v Tokiju v teku na 10 kilometrov osvojil 10. mesto.

Izvedbo športne prireditve, ki združuje vse generacije in športnike iz več kot 10 držav, bodo na trasi od centra Novega mesta do Straže po obeh bregovih reke Krke spremljale tudi popolne zapore. Informacije o zaporah so na voljo tu.

