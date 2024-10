šport

Poraz in vroča kri po vodstvu čez celo tekmo

6.10.2024 | 11:00 | STA; M. K.

Novo mesto - Košarkarji Krke so v 3. krogu lige Aba izgubili s Spartakom s 87:89 (20:15, 48:39, 75:63).

* Dvorana Leon Štukelj, gledalcev 700, sodniki: Dragojević (Črna gora), Kardum (Hrvaška), Jovanić (BiH).

* Krka: Mirtić 14 (0:2), Bačvić 2 (2:2), Garcia 10 (5:6), Persons 16 (2:2), Jurković 2, Špan 9, Cerkvenik 5, Skeens 7 (1:1), Smrekar 7 (2:2), Klobučar 4 (1:2), Čebašek 11 (1:2).

* Spartak: Cerovina 1 (1:2), Rudan 4 (2:4), Daniels 7 (1:2), Momirov 9 (2:2), Gordić 8, Miletić 7 (1:2), Medarević 9 (3:4), Tejić 5 (1:2), Kajami-Keane 5, Nikolić 6 (2:2), Bolton 28 (14:19).

* Prosti meti: Krka 14:19, Spartak 27:39.

* Met za tri točke: Krka 7:25 (Čebašek 2, Smrekar, Klobučar, Cerkvenik, Špan, Garcia), Spartak 2:15 (Kajami-Keane, Momirov).

* Osebne napake: Krka 30, Spartak 22.

* Pet osebnih: Čebašek (37.), Cerovina (39.), Smrekar (40.).

Košarkarji Krke tudi po tretjem nastopu ostajajo brez zmage v ligi Aba. Pred domačimi gledalci so katastrofalno odigrali končnico tekme proti Spartaku in novincu v regionalnem tekmovanju ter prvaku lige Aba 2 v prejšnji sezoni Spartaku podarili zmago.

Novomeščani so imeli praktično vseh 40 minut niti igre v svojih rokah. V 36. minuti so vodili s 87:76 in kazalo je, da bosta v tretjem krogu prvič slavili obe slovenski moštvi (Cedevita Olimpija je zmagala pri Mornarju). A zgodil se je popoln strelski mrk.

Krka do konca tekme ni več dosegla koša, saj so hoteli posamezniki sami reševati potapljajočo barko, na drugi strani pa je Rasir Bolton (28 točk) skoraj sam naredil delni izid 13:0 in Spartaku prinesel zgodovinsko prvo zmago v ligi Aba.

Zasedba Dejana Jakare je imela v zadnjem napadu še možnost za izenačenje ali zmago, vendar se Tayler Persons (16 točk, 9 podaj) ni odločil za met na koš.

Povrh vsega si je že v prvi četrtini gleženj zvil eden ključnih igralcev pri Krki Miha Cerkvenik, ki nato ni več stopil na parket.

Izjavi po tekmi:

Dejan Jakara, trener Krke: »Čestitke Spartaku za zmago, ne bi bilo pa nezasluženo, če bi šla tekma v našo korist. V zadnji četrtini smo naredili preveč neumnosti, šli smo izven naših taktičnih okvirjev. Nekateri igralci so imeli drugačne zamisli, a jim ne morem nič zameriti. Nekateri igrajo prvič na tej ravni in pritisk je velik, sploh če imaš možnost premagati klub z veliko večjim proračunom od našega. Vseeno smo odigrali dobro tekmo, moramo pa analizirati določene stvari, sploh iz zadnje četrtine. Ali so samo igralci krivi ali pa nekdo drug, ampak mislim, da je Spartak imel preveč prostih metov v zadnji četrtini. Nadaljevati moramo s treniranjem in birti boljši v vsaki tekmi. Na koncu bi pa se opravičil strokovnemu štabu Spartaka. Moja reakcija je bila nepoštena in niso si jo zaslužili. Delajo pošteno in so dobri ljudje. Še enkrat se opravičujem, glava je bila vroča po težkem porazu za nas.«

Vladimir Jovanović, trener Spartak Office Shoes: »Obe ekipi sta začeli sezono s porazoma, zato sem pričakoval zelo težko tekmo. Košarka ni bila na zavidljivi ravni, a to je posledica pritiska, saj smo oboji morali dobiti tekmo. To se je nam poznalo predvsem v prvem polčasu. Krka je začela tekmo močno, agresivno, preko neke mere. Mi nismo pravilno odgovorili, bili smo premehki tako v napadu kot obrambi. Število dobljenih košev tako v drugi kot v tretji četrtini je bilo preveliko, ni nam pomagal niti odmor ob polčasu. Ni mi uspelo najti prave petorke, rabil sem veliko časa, da smo s pravo petorko in menjavo obrambe uspeli ujeti ritem v obrambi in napadu. Izkazala sta se predvsem Bolton, ki je pripeljal tekmo v našo korist, izpostavil pa bi tudi mladega Medarevića, ki je igral tako na štirici kot petici in nam prinesel nekakšen mir v igri. Zahvalil bi se publiki, čestital bi igralcem Krke, ne bi pa želel, da se ponovijo nemile scene po koncu tekme. Moram zaščititi svoj štab. Način, s katerim se je nasprotni trener pogovarjal z mojimi pomočniki, je pod vsakim nivojem. Trenerski posel je zelo težak, a nikoli nisem dovolil, da se tako pogovarja z nasprotnim štabom. Gre za dobre ljudi, tako kot so tudi v Krkinem štabu, in oboji smo prišli, da bi dobili tekmo. Čestitke igralcem za težko zmago. Gre le za prvo zmago v ABA ligi v zgodovini kluba.«

Krka bo tekmo 4. kroga lige Aba igrala že v sredo, 9. oktobra. V Zagrebu se bo srečala s Cibono.

