kronika

Plaz v Srednjem Grčevju

6.10.2024 | 08:30 | M. K.

Včeraj ob 12.51 so v naselju Srednje Grčevje, občina Novo mesto, posredovali gasilci GRC Novo mesto na kraju, kjer se je utrgala zemljina v dolžini 50 metrov pod dovozno potjo. Gasilci so zavarovali kraj plazenja. V prihodnjih dneh bodo spremljali dogajanje na plazišču. Pristojne službe občine so obveščene.

Na obeh mostovih otoka v Kostanjevici na Krki pa je odstranjena zapora cestišča in ni več nevarnosti zaradi visokega vodostaja reke Krke.

‹ nazaj