družabno

Nace s še enim priznanjem

6.10.2024 | 13:30 | Renata Mikec

Letošnje leto je za uspešnega opernega pevca in izjemnega pevca zabavne glasbe Naceta Junkarja nadvse uspešno. Kot poseben glasbeni gost je nastopil na dobrodelnem koncertu Bendi naše mladosti, ki je bil v soboto v Šentjerneju. Ob Kostanjevici na Krki in Piranu šentjernejske vasi pod Gorjanci čuti kot domače okolje. Ob njegovem nastopu so mu na koncertu pripravili tudi posebno presenečenje in mu v imenu Občine Šentjernej izročili priznanje v zahvalo za promocijo občine. Tega se je vidno razveselil. Iz Šentjerneja namreč izvira njegova pokojna mami. Rojena je bila v Selih pri Šentjerneju, le streljaj stran, v vasi Drča, pa je imela svoje korenine tudi njegova babica po očetovi strani. V otroštvu je Nace v tistih koncih zato preživljal vse konce tedna in tudi večino počitnic. Na Šentjernej pa ga veže tudi samostan Pleterje, v katerega je kot gimnazijec vodil skupine moških, ki so želeli spoznati samostansko življenje in njegovo zanimivo zgodovino. Zahvale za dolgoletno delovanje in dosežke v slovenski glasbeni kulturi ter za prispevek k promociji občine se je Nace še posebej razveselil tudi zaradi lepih spominov na otroštvo v Šentjerneju. Na dobrodelnem koncertu mu ga je izročila (na fotografiji) direktorica občinske uprave Občine Šentjernej Nataša Šterk.

‹ nazaj