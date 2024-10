posavje

Ostal brez licence

5.10.2024 | 17:00 | M. Ž.

Sevnica - Dragiša Veljković obsojen za kršitev spolne nedotakljivosti z zlorabo položaja – Zbornica mu je za dve leti vzela licenco, v Zdravstvenem domu Sevnica pa poteka postopek izredne odpovedi

Zdravstveni dom Sevnica (Foto: arhiv; Občina Sevnica)

Zdravniška zbornica Slovenije je zdravniku Dragiši Veljkoviću iz Zdravstvenega doma Sevnica začasno, za obdobje dveh let, odvzela licenco za delo na področju psihiatrije, so za Dolenjski list v začetku tega tedna pojasnili na omenjeni zbornici.

Omenjeni psihiater je bil namreč na okrožnem sodišču v Krškem obsojen, da je storil kaznivo dejanje kršitve spolne nedotakljivosti z zlorabo položaja. Ta je, kot je sporočila predsednica sodišča Branka Drozg, postala pravnomočna 26. junija letos. Obsodili so ga na pogojno kazen enega leta zapora, ki pa ne bo izrečena, če v preizkusni dobi treh let ne bo storil novega kaznivega dejanja. Ob tem so mu izrekli tudi varnostni ukrep prepovedi opravljanja zdravniškega poklica za dve leti. »Dragiša Veljković je bil v času storitve kaznivega dejanja zaposlen v Zdravstvenem domu Sevnica, vendar kaznivo dejanje ni bilo storjeno v prostorih doma,« so navedli na okrožnem sodišču in dodali, da nam drugih podatkov zaradi izključitve javnosti in varovanja zasebnosti oškodovanke ne morejo posredovati.

Vladimira Tomšič, direktorica ZD Sevnica, je pojasnila, da psihiater na podlagi obvestila Zdravniške zbornice Slovenije o odvzemu licence za delo na področju psihiatrije v zdravstvenem domu ne ordinira in je v postopku izredne odpovedi na podlagi odvzema licence. »Pričakujemo odgovor sodišča na naše zaprosilo za seznanitev o zaključku postopka, ki ga do današnjega dne nismo prejeli,« je še sporočila v torek.

Iz aktualne tiskane številke Dolenjskega lista

‹ nazaj