Novo vodstvo Fakultete za organizacijske študije

5.10.2024 | 10:30 | M. K.

Novo mesto - Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu, ki jo je do sedaj vodil prof. dr. Boris Bukovec, je s 1. oktobrom dobila novo vodstvo. Prof. Dr (PhD, ZDA) Annmarie Gorenc Zoran je bila imenovana za novo dekanjo, s čimer se začenja novo poglavje v 16-letni zgodovini delovanja te institucije na področju izobraževanja in raziskovanja, so sporočili iz fakultete.

Boris Bukovec z naslednico, Annmarie Gorenc Zoran (Foto: FOŠ)

V svojem uvodnem pozdravu je Gorenc Zoran poudarila, da bo nadaljevala z vizijo fakultete ter gradila na trdnih temeljih, ki jih je postavil njen predhodnik.

"Počaščena sem, da lahko gradim na trdnih temeljih, ki jih je postavil prof. dr. Bukovec," je dejala nova dekanja. "Nadaljevali bomo z načelom stalnega izboljševanja, kjer lahko tudi majhni koraki vodijo do pomembnega napredka."

Dekanja je izpostavila ključne prioritete, ki jih bo fakulteta zasledovala v prihodnje, in sicer nadaljnji razvoj naših študijskih programov, ki odražajo najnovejše trende in potrebe trga dela, krepitev podpore študentom ter zagotavljanje kakovostnega izobraževalnega okolja, nadgradnjo digitalne infrastrukture fakultete, kar bo izboljšalo uporabniško izkušnjo in dostopnost, krepitev raziskovalne odličnosti in spodbujanje interdisciplinarnega pristopa, ki bo prispevalo k inovacijam in napredku na področju organizacijskih znanosti, poglobljeno sodelovanje z okoljem in širitev prizadevanj internacionalizacije ter tesnejše sodelovanje z gospodarstvom in širšo skupnostjo, so zapisali v sporočilu za javnost.

Annmarie Gorenc Zoran

"Osredotočamo se na razvoj kompetenc za prihodnost, kot so ustvarjalnost, podjetništvo, digitalizacija, vodenje v digitalnem okolju, trajnostnem razvoju in družbeno odgovornemu delovanju," je pojasnila Annmarie Gorenc Zoran. "Te kompetence so ključne za naše diplomante, da bodo lahko vodili v vse bolj kompleksnem globalnem okolju."

Fakulteta za organizacijske študije je bila ustanovljena leta 2008.

