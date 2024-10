kronika

FOTO: Pomagali poškodovani gobarki; sprožil se je zemeljski plaz

5.10.2024 | 08:30 | M. K.

Včeraj ob 13.08 si je pri naselju Gumberk, občina Novo mesto, pri nabiranju gob občanka poškodovala nogo. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so jo oskrbeli na kraju in odpeljali na zdravljenje v Splošno bolnišnico Novo mesto. Gasilci GRC Novo mesto, PGD Ratež in PGD Otočec so pomagali pri prenosu poškodovane do reševalnega vozila.

Foto: PGD Otočec

Voda in plaz

Ob 18.19 je v naselju Hruševec, občina Straža, podtalnica ponovno, tako kot včeraj, ogrožala stanovanjsko hišo. Gasilci PGD Dolenja Straža so s tremi črpalkami preusmerjali vodo stran od hiše.

Foto: PGD Dolenja Straža

Ob 17.19 so posredovali gasilci PGD Veliki Trn v Apneniku pri Velikem Trnu, kjer se je sprožil zemeljski plaz. Gasilci so z zaščitno folijo zaščitili plazišče v velikosti 30m krat 150m. Obveščene so bile pristojne službe.

Ob 19.22 so na C. 4. julija v Krškem gasilci PGD Videm ob Savi iz prostorov kurilnice več stanovanjskega objekta izčrpali dvanajst kubičnih metrov meteorne vode.

V praznem stanovanju iztekala voda

Ob 14.33 je v stanovanjskem bloku v ulici Naselje Borisa Kidriča v Metliki v enem od stanovanj iz ogrevalnega sistema iztekala voda. Stanovalcev ni bilo doma, zato so gasilci PGD Metlika, ob prisotnosti policistov, vlomili v stanovanje in zaustavili iztekanje vode. Iz stanovanja, kjer je bila poškodba in stanovanja pod njim, so posesali izteklo vodo. Zamenjali so tudi ključavnico, ki so jo morali vlomiti.

Z avtom v jarek

Ob 17.49 so posredovali gasilci PGD Sevnica na relaciji Boštanj-Tržišče, kjer je osebno vozilo zapeljalo s cestišča v obcestni jarek. Gasilci so protinaletno in protipožarno zavarovali kraj, odklopili akumulator, izvlekli vozilo na cestišče, nudili pomoč pri nalaganju in počistili cestišče. Poškodovanih v nesreči ni bilo.

Zadimljen blok

Ob 20.00 je v Kovinarski ulici v Krškem prišlo do zadimljenja prostorov v bloku zaradi okvare na električnem aparatu. Gasilci PGE Krško so prostore pregledali s termo kamero in prezračili ter električni aparat odklopili iz omrežja.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo danes zaradi rednih vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah prekinjena dobava električne energije na področju Nadzorništva Brežice - področje Brežic z okolico med 08:00 in 13:00 uro na območju TP Suhadol potok, Dedni vrh, Suhadol, Sveta Barbara, Sveti Jakob, Špičak, Blatno 2 in Globoko rudnik.

