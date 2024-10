kronika

FOTO: Poplave - obilo dela za gasilce predvsem ob Krki

4.10.2024 | 18:40 | M. K.

Foto: FB PKD; PGE Krško; R. M.

Po podatkih Agencije RS za okolje Krka poplavlja v večjem obsegu, njen pretok v spodnjem toku pa se je ustalil pri okoli 345 m3/s. V soboto bo Krka še poplavljala, poplavljene površine pa se bodo počasi zmanjševale. Kolpa poplavlja v spodnjem toku. Njen pretok je ustaljen in se bo v prihodnjih urah začel zmanjševati.

Uprava za zaščito in reševanje je o današnjih intervencijah dežurnih služb poročala:

Občina Metlika

Ob 6.03 je pri naselju Radoviči osebno vozilo obstalo v vodi na poplavljenem cestišču. Gasilci PGD Metlika so s tehničnim posegom izvlekli vozilo.

Ob 6.50 se je zgodba tam ponovila, tudi tokrat so avto iz vode izvlekli metliški gasilci.

Ob 8.34 pa je v Radovičih voda poplavila kletne prostore stanovanjske hiše. Gasilci PGD Rosalnice so izklopili elektriko in odstranili plinsko jeklenko ter izčrpali vodo.

Občina Dolenjske Toplice

Ob 8.07 je v Meniški vasi podtalnica poplavila prostore stanovanjske hiše. Gasilci PGD Dolenjske Toplice so iz prostorov velikosti okoli 100 kvadratnih metrov prečrpali vodo.

Sušica, Dolenjske Toplice

Ob 12.00 je v Meniški vasi podtalnica poplavila prostore še ene hiše. Gasilci PGD Podturn so iz prostorov izčrpali vodo in z vrečami peska zaščitili objekt.

Občina Novo mesto

Ob 8.14 se je ob Irči vasi zaradi visoke vode na reki Krki odvezal splav. Gasilci GRC Novo mesto so ga privezali za drevo in tako preprečili, da ga ni odneslo po reki.

Ob 9.02 so na Pugljevi ulici v Novem mestu gasilci GRC Novo mesto pred stanovanjsko hišo preventivno postavili protipoplavne vreče.

Ob 11.20 so gasilci GRC Novo mesto odšli v naselje Zagrad pri Otočcu, kjer se je dan pred tem pri stanovanjski hiši sprožil plaz. Včeraj so plaz pregledali, danes pa so ga zavarovali.

Ob 12.56 je na Prapreški poti na Otočcu meteorna voda zalila kletne prostore stanovanjske hiše. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Otočec so prečrpali vodo okoli 5 kubičnih metrov vode.

Ob 16.25 se je na Grajski cesti na Otočcu pod lesenim mostom zagozdilo večje drevo. Posredovali so dežurni delavci cestnega podjetja iz Novega mesta.

Občina Straža

Ob 8. 34 so bila pri naselju Potok pod lesenim mostom zagozdena drevesa. Gasilci PGD Vavta vas so naplavine odstranili.

Ob 10.20 so v naselju Zalog gasilci PGD Dolenja Straža zaradi poplavljenega cestišča postavili zaporo ceste.

Ob 10.28 je v naselju Hruševec podtalna voda poplavila kletne prostore stanovanjske hiše. Gasilci PGD Dolenja Straža so z vrečami peska zaščitili objekt in izčrpali vodo.

PGD Straža

Ob 10.37 je v Vavti vasi voda poplavila kletne prostore stanovanjske hiše. Gasilci PGD Vavta vas še odpravljajo posledice.

Ob 12.33 so na relaciji Loke-Potok za promet zaprli most čez reko Krko zaradi visokega vodostaja.

Občina Žužemberk

Ob 11.42 so pri ulici Breg v Žužemberku v športnem parku gasilci PGD Dvor iz narasle reke Krke izvlekli pet WC kontejnerjev in jih privezali. Iz visoke vode so odstranili tudi nekaj podrtih dreves.

Občina Šentjernej

Ob 11.03 je na cesti Dolenje Mokro Polje-Cerov Log plaz zasul del ceste. Na kraju so posredovali delavci JP EDŠ Šentjernej.

Na območju občine Šentjernej je sicer, kot smo poročali, poplavljenih in neprevoznih več cest in odrezanih nekaj vasi: Čisti Breg, Drama, Roje, Hrvaški Brod.

Občina Krško

Ob 7.53 so posredovali gasilci PGE Krško na Cesti Krških žrtev, kjer so iz jaška dvigala poslovnega prostora izčrpali meteorno vodo.

PGE Krško

Vremenska napoved

Ponoči bo oblačno, predvsem v zahodni polovici Slovenije bodo še občasne krajevne padavine. Na Primorskem bo pihala povečini šibka burja. Jutranje temperature bodo od 7 do 12, v alpskih dolinah okoli 2 stopinji Celzija.

V soboto bo oblačno, ponekod bo občasno še rahlo deževalo. Proti večeru se bo v zahodnih krajih oblačnost trgala. Najvišje dnevne temperature bodo od 12 do 15, v Zgornjesavski dolini okoli 7, na Primorskem ob šibki burji okoli 17 stopinj Celzija.

Obeti: V nedeljo bo sončno z meglenim jutrom. V ponedeljek bo na vzhodu še delno jasno, drugod se bo oblačnost povečala. Zapihal bo jugozahodnik, topleje bo.

Arso

