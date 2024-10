dolenjska

Občina Šentjernej: Krka še narašča, nekaj cest zaprtih

4.10.2024 | 16:45 | M. K.

Šentjernej - Iz občine Šentjernej so sporočili, da pretok Krke še vedno rahlo raste, razlivanje pa se povečuje. "Prosimo vse, ki ste na ogroženih mestih, da se pravočasno umaknete na varno mesto in poskrbite za svoje premoženje," so zapisali.

Skozi Čučjo Mlako proti Zameškem je cesta zaprta. (Foto: FB PKD)

Zaradi razlivanja Krke so do preklica zaprte nekatere lokalne ceste v občini Šentjernej, in sicer Čisti Breg, kjer je popolna zapora z obeh strani, na cesti Zameško-Hrvaški Brod je popolna zapora območja območja ob Krki, ceste Drama-Roje, ceste Šentjernej-Zameško, od odcepa Šentjakob in ceste Čadraže-Draškovec.

Na občini so dodali, da so Čadraže dostopne iz smeri Gorenje Gomile, Draškovec iz smeri državne ceste Drama-Roje, Hrvaški Brod in Zameško pa sta dostopna le preko Smednika.

