dolenjska

Položili temeljne kamne za tri domove starejših občanov

5.10.2024 | 14:00 | M. K.

Foto: Občina Ivančna Gorica

Bloke/Sodražica/Višnja Gora - Na Blokah, v Sodražici in Višnji Gori so včeraj položili temeljne kamne za tri dislocirane enote Doma starejših občanov Grosuplje v omenjenih krajih. Enote naj bi bile zgrajene v prvi polovici leta 2026, prvi uporabniki pa naj bi se vanje preselili kmalu zatem.

Slovesnost v Višnji Gori

Temeljne kamne so položili minister za solidarno prihodnost Simon Maljevac, direktorica DSO Grosuplje Metka Velepec Šajn in vodstva posameznih občin.

Ocenjena vrednost enote v Sodražici je po besedah Velepec Šajn ocenjena na 3,9 milijona evrov, od česar bo ministrstvo zagotovilo nekaj manj kot tri milijone evrov, ostalo bo prispeval DSO Grosuplje. V enoti bodo zagotavljali eno- in dvoposteljne sobe 24 uporabnikom.

Vrednost enote v Višnji Gori pa je ocenjena na 9,7 milijona evrov. Od tega bo ministrstvo iz načrta za okrevanje zagotovilo 7,3 milijona, ostalo DSO Grosuplje. V enoti bodo eno- in dvoposteljne sobe za 60 uporabnikov.

Takšna bo enota v Višnji Gori.

Enoti v Blokah in Sodražici bo gradila družba VG5, enoto v Višnji Gori pa TGH Črnomelj. Gradnjo v Blokah so že začeli, v Sodražici in Višnji Gori pa naj bi dela začeli do konca meseca.

"Vse enote morajo uporabno dovoljenje pridobiti do konca junija 2026, najpozneje v drugi polovici istega leta pa naj bi se vanje vselili prvi uporabniki," je povedala Velepec Šajn.

V DSO Grosuplje načrtujejo, da bo v novih treh enotah delo dobilo od 80 do 90 ljudi, nekaj vodilnega kadra pa bodo razporedili iz matične enote. Nov kader bodo po besedah Velepec Šajn začeli intenzivno iskati naslednje leto, nekateri pa so jih že kontaktirali sami.

V občini Ivančna Gorica so po besedah župana Dušana Strnada veseli, da jim je z DSO Grosuplje in ministrstvom uspelo doseči dogovor o gradnji enote v Višnji Gori. "Občina Ivančna Gorica namreč spada med največje slovenske občine, vendar tovrstne ustanove do zdaj še ni imela, medtem ko so potrebe velike," je dejal.

Z omenjeno enoto bodo v občini pokrili okoli polovico potreb po mestih v domovih za starejše, ostale potrebe pa naj bi pokrili s podobnim projektom, ki ga v prihodnosti načrtujejo v Ivančni Gorici, je povedal.

‹ nazaj