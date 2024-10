družabno

Tisoč slivovih cmokov in marmelada

4.10.2024 | 14:30 | Lidija Markelj

Foto: DSO NM

V Domu starejših občanov Novo mesto večkrat poskrbijo za različne zanimive dogodke za svoje oskrbovance, saj si želijo, da bi se njihovi stanovalci počutili lepo. Pred kratkim so jih prijetno presenetili prostovoljci Območnega združenja Rdečega križa Novo mesto in članice Aktiva kmečkih žena iz Straže. Pridne roke so naredile kar tisoč slivovih cmokov, skuhali in napolnili pa so tudi 58 kozarcev domače slivove marmelade. Pri tem so jim pomagali tudi nekateri starostniki. Kot je povedala direktorica DSO Novo mesto Mateja Jerič, so se z okusnimi slivovimi cmoki že v ponedeljek sladkali njihovi stanovalci in vsi, ki jim iz doma dostavljajo kosila, marmelado pa bodo načeli prihodnji teden, ob zajtrku, na njihovi domačiji v neposredni bližini doma. »Vsem udeležencem priprave domačih dobrot se želim v imenu doma prav lepo zahvaliti, saj so nam v naše okolje prinesli veliko veselja. Seveda pa se vsi skupaj že veselimo tudi vseh prihodnjih srečanj,« nam je veselo povedala Jeričeva.

‹ nazaj