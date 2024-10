šport

Okrepljena Krka z visokimi cilji

4.10.2024 | 08:30 | STA; M. K.

S tekmo med i-Vent Mariborom in Panvito Pomgrad se bo danes začelo državno odbojkarsko prvenstvo. Ekipe obeh lig Sportklub so tudi letos močno spremenjene, postavljene praktično na novo. Po ogledu sestav bodo pri moških spet imeli glavno besedo branilci naslova, odbojkarji ACH Volleyja.

Foto: FB MOK Krka

A precej visoke cilje imajo tudi v ekipi novomeške Krke, v kateri kapetan Martin Kosmina stavi predvsem na izkušnje in uigranost ekipe, v kateri so poleg njega še izkušeni Danijel Koncilja, Grega Erpič in Miha Bregar ter seveda še nekaj odbojkarjev, ki lahko prispevajo pomemben delež: »Prednost Krke je, da je glavni del ekipe ostal enak kot lani. Igralci se med seboj zelo dobro poznamo in tudi tiste, ki so se nam pridružili na novo, poznamo že od prej. Madžarski podajalec Mikulass Koch je v ekipi na novo in vemo, da ta pozicija v ekipo na začetku, dokler se ne uigramo, prinaša neko nepovezanost. Rekel bi, da je to za zdaj naš največji izziv. Priprave smo sicer začeli drugi teden avgusta in s pripravljalnim delom sezone smo zadovoljni. Tekme smo igrali le s tujimi ekipami, s prikazanim na pripravljalnih tekmah pa smo lahko zadovoljni, pokazalo se je le, da nam malo manjka uigranosti, a smo veliko delali na tem. S slovenskimi ekipami se do zdaj še nismo srečali, to bomo izkusili šele med sezono, zato težko ocenjujem, kam po kakovosti sodimo. V prejšnji sezoni smo ciljali na uvrstitev med najboljših šest ekip, a se nam ni izšlo, letos pa bo to zagotovo osnovni cilj, morda nam uspe še celo kaj več.«

Dolenjska zasedba se bo v uvodnem krogu Sportklub prve odbojkarske lige podala na gostovanje k Alpacem Kanalu.

