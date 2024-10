dolenjska

Na Seidlovi cesti kmalu oba pločnika

3.10.2024 | 14:30

Novo mesto - Oglasil se je Novomeščan, ki ne razume, zakaj na Seidlovi cesti v Novem mestu še nista vzpostavljena in urejena pločnika na obeh straneh ceste, v predelu obnove opornega zidu proti Plavi laguni. »Vsak dan se vozim tam mimo, delavcev ni več in ni mi jasno, zakaj gradbišča ne odstranijo v celoti. Mogoče je hoditi le po eni strani ceste oz. enem pločniku, in zdaj ko se je spet začela šola, je to zelo obljudeno. Tudi prometa je mnogo več, skratka zadnji čas bi bil, da se umaknejo vse ograje in nekateri znaki ter se cestišče uredi, kot je treba. Drugi pločnik je tudi zaraščen. No, vsaj potujoče stranišče so nedavno le odpeljali,« doda klicatelj.

Na Mestni občini Novo mesto povedo, da bo pločnik urejen med obnovo odseka Seidlove ceste, ki se je začela prejšnjo sredo. Ob prenovi bodo na 600-metrskem odseku Seidlove ceste med križiščem s Cankarjevo ulico in Plavo laguno na obeh straneh rekonstruiranega cestišča vzpostavili površine za pešce in kolesarje, predvideni sta tudi zamenjava cestne razsvetljave ter ureditev odvodnjavanja cestišča in komunalne infrastrukture.

