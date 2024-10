kronika

FOTO: Zasegli konopljo in tovornjak z 12 tujci

3.10.2024 | 10:35 | M. K.

Policisti PP Krško so zaradi suma posesti prepovedane droge pridobili odredbo sodišča in opravili hišno preiskavo na naslovu bivanja osumljenca na območju Senovega. Našli so rastlinjak, v katerem je 51-letni moški gojil prepovedano konopljo. Rastline, visoke do dveh metrov, so zasegli in jih poslali v analizo. Po zaključenem postopku bodo zoper 51-letnika ukrepali zaradi kršitev določil Zakona o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami, so sporočili s PU Novo mesto.

Zaplenjena konoplja (Foto: PP Krško)

Prehiter na avtocesti

Policisti so včeraj nekaj pred 10. uro na Obrežju kontrolirali voznika osebnega avtomobila znamke Audi hrvaških registrskih oznak, ki je na območju Čateža ob Savi vozil s hitrostjo 184 km/h in prekoračil dovoljeno hitrost na avtocesti za 54 km/h. 30-letnemu državljanu Indije so izrekli globo.

Vlomi in tatvine

V Tomažji vasi je med 23. 9. in 2. 10. nekdo vlomil v pomožni objekt ob počitniški hiši in ukradel dve kosilnici. Lastnika je oškodoval za okoli 700 evrov.

V minuli noči je v Novem mestu neznanec vlomil v poslovne prostore in ukradel denar. Z vlomom in tatvino je povzročil za okoli 1.000 evrov škode.

Prijeli tihotapca, ki je v tovornem vozilu prevažal 12 tujcev

Včeraj okoli 8.30 so policisti na Obrežju na vstopu v Slovenijo kontrolirali voznika tovornega vozila znamke Mercedes srbskih registrskih oznak. 36-letni voznik iz Srbije je v tovornem delu prevažal 12 državljanov Turčije, ki ne izpolnjujejo pogojev za vstop v Slovenijo. Tihotapcu so odvzeli prostost, ga pridržali in mu zasegli tovorno vozilo. S kazensko ovadbo ga bodo privedli k preiskovalnemu sodniku.

V njem se je končala pot 12 Turkov. (Foto: PPIU PU Novo mesto)

Policisti so poleg tega na območju PP Brežice (Obrežje, Loče, Rigonce, Jesenice, Ponikve, Podgračeno, Jereslavec) včeraj prijeli 29 državljanov Afganistana, 24 Egipta, 23 Sirije, devet Maroka, dva državljana Gvineje, Indije in Bangladeša ter po enega državljana Nigerije, Kameruna, Sierra Leone, Rusije in Nepala. Na območju PP Črnomelj (Preloka, Učakovci) so prijeli osem državljanov Afganistana, štiri iz Gane in po enega državljana Nigerije, Sierra Leoneja, Gvineje, Kameruna in Bangladeša.

Dan v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so včeraj posredovali v 78. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 232 klicev. Obravnavali so devet prometnih nesreč, v katerih je nastala premoženjska škoda. Posredovali so zaradi 14. kršitev javnega reda in miru, obravnavali sume kaznivih dejanj groženj, nasilja v družini, goljufije, prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države, poškodovanja tuje stvari, vlomov in tatvin ter posredovali zaradi sprožitev signalno varnostnih naprav in nedovoljenih prehodov državne meje.

‹ nazaj