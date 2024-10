kronika

V prometni nesreči umrl 23-letnik; huda poškodba v gozdu (foto)

3.10.2024 | 07:20 | M. K.

V torek nekaj minut čez dvanajsto so bili ribniški gasilci obveščeni o nesreči v gozdu v bližini Prigorice. Ženska je padla in se pri tem huje poškodovala.

Fotografije: GE Ribnica

V roku treh minut so izvozili s standardno posadko za tovrstne nesreče, sestavljeno iz bolničarjev in tehničnih reševalcev, so gasilci zapisali na svojem FB profilu. Poleg PGD Ribnica je pristojni regijski center 112 aktiviral še domače gasilce iz Prigorice ter ekipo NMP in policijo iz Ribnice. Zaradi izjemno hude poškodbe pa je bil na kraj napoten tudi helikopter SV z ekipo HNMP.

Domačini so poškodovani nudili prvo pomoč, kasneje so oskrbo prevzeli reševalci. Gasilci so jim pomagali pri oskrbi ter poškodovano prenesli do reševalnega vozila. Hkrati so zavarovali mesto pristanka helikopterja in kasneje pomagali pri prenosu iz reševalnega vozila v helikopter.

Umrl 23-letni voznik

Včeraj ob 17.30 pa se je na glavni cesti pri Turjaku zgodila prometna nesreča s smrtnim izidom, v kateri je umrl 23-letni voznik osebnega vozila, so sporočili iz Generalne policijske uprave. Nesreča zgodila, ko je 23-letni voznik vozil iz smeri Pijave Gorice proti Turjaku. V levem ovinku je zapeljal izven vozišča in zletel v gozd.

Zaradi hudih poškodb je umrl na kraju nesreče.

‹ nazaj