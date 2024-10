gospodarstvo

Terme Čatež bodo prenovile hotel Aquapark Žusterna

3.10.2024 | 12:30 | STA

Koper/Čatež ob Savi - Po dveh propadlih poskusih, da bi prodale hotel Aquapark Žusterna, nameravajo Terme Čatež zdaj objekt prenoviti. V njem naj bi uredili apartmaje, ki jih bodo nato prodali, poroča portal MMC RTV Slovenija. Receptorje in vzdrževalce nameravajo obdržati, kuhinjo in strežbo s skupno 13 zaposlenimi pa bodo ukinili. Dela naj bi stekla novembra.

Aquapark Žusterna (Foto: Terme Čatež)

Načrte v zvezi s hotelom so predstavniki družbe Terme Čatež zaposlenim predstavili v torek v Kopru. Kot poroča MMC, bodo poskusili natakarje prezaposliti oz. jim bodo ponudili odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnih razlogov. Opremo nameravajo obdržati, kar verjetno pomeni, da bodo iskali zunanjega izvajalca.

V družbi so organizirani štirje sindikati, med njimi je tudi Konfederacija sindikatov 90 Slovenije, katere predsednik Damjan Volf je novico označil za velik šok. "Dejavnost, ki jo opravlja ta delodajalec, je dejavnost, kjer je izrazito pomanjkanje delovne sile. Vsak, ki želi staviti na kakovostno in produktivno prihodnost, bi seveda naredil vse in še več, da zadrži že izkušen kader. Zato pozivamo delodajalca, da še enkrat preveri vse možnosti, da vsemu navkljub zadrži ves kader, ki ga namerava odpustiti," je dejal za MMC.

Po navedbah portala je stari hotelski del že zaprt, bazenski kompleks pa naj bi bil odprt še do sredine novembra. Obnova se bo predvidoma začela 3. novembra in bo trajala do začetka naslednje sezone. Prostor, v katerem obratuje gostinski lokal in ga Terme Čatež oddajajo v najem, je medtem naprodaj.

Pred tem je nameravala družba Terme Čatež hotelski kompleks v koprski Žusterni prodati. Še spomladi se je sočasno pogajala z morebitnimi kupci. Z enim so že bili dogovorjeni pri notarju za podpis kupoprodajne pogodbe, a so pol ure pred tem postopek ustavili, ker naj ne bi bili izpolnjeni vsi formalni pogoji. Spor je na višjem sodišču. Drugi kupec je že opravil skrbni pregled, posla pa pozneje, brez pojasnila, spet niso sklenili.

